Boş yazlıklardan hayali seçmen çıktı! Seçim öncesi şok iddia...

İstanbul'daki hayali seçmenlere yenileri eklendi. CHP İl Başkanlığı, Adalar'da 500 hayali seçmen tespit ettiklerini açıklamıştı. Üsküdar'da ise bir daireye kayıtlı 64 seçmen olduğu ortaya çıkmıştı. Son haber yine Adalar'dan geldi. Adalar Belediyesi'ne bağlı Sedef Adası'ndaki yazlıklara ‘sahte seçmen taşındığı' belirlendi.

"TEK HANEDE 20 SEÇMEN SAPTADIK"

Sözcü'den Hande Zeyrek'in haberine göre, Adalar Belediye Başkanı Atilla Aytaç, “Nüfusa oranla Cumhuriyet tarihinin en büyük sahte seçmen olayıyla karşı karşıyayız” dedi. Aytaç, metruk ve yıkılmış evlerde tek hanede 16-20 seçmen tespit ettiklerini, ilçedeki hayali sayının 600'e ulaştığını aktardı.

"2 AYDA 889 KİŞİLİK SEÇMEN ARTIŞI

Sedef Adası'nda normalde oy kullanacak seçmen olmadığını belirten Aytaç, şu açıklamayı yaptı:

“Boş gördükleri yerlere seçmen yazmışlar. Bu ahlaki değildir. Gerekli itirazlarımızı İlçe Seçim Kurulu'na yaptık. Olayın takipçisi olmaya devam edeceğiz.” Aytaç, Kasım 2018'de 11 bin 862 olan seçmen sayısının, 4 Ocak 2019 tarihinde askıya çıkarılan seçmen listelerinde 899 kişilik artışla 12 bin 761'e yükseldiğini söyledi. 2014 yerel seçiminde, Adalar'da CHP 5 bin 207 oyla seçimi kazanmıştı. AK Parti, 4 bin 381 oy almıştı. Fark 826 oy olmuştu.

