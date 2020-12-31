HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Boş yolda direğe çarptı, sıkıştığı yerden itfaiyenin çalışması ile çıkarıldı

Boş yolda direğe çarptı, sıkıştığı yerden itfaiyenin çalışması ile çıkarıldı

31.12.2020 01:54 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş olan yolda aracıyla aydınlatma direğine çarpan şahıs, sıkıştığı yerden itfaiyenin çalışması ile çıkarıldı.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Aydınlıkevler Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında E.F.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş olan yolda aracıyla aydınlatma direğine çarpan şahıs, sıkıştığı yerden itfaiyenin çalışması ile çıkarıldı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Aydınlıkevler Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında E.F. (20) yönetimindeki 51 DF 657 plakalı Daihatsu marka kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan E.F., itfaiye ekiplerinin 20 dakikalık çalışması sonucu çıkarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan E.F., tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kim Milyoner Olmak İster'de gülümseten anlar! Kenan İmirzalıoğlu bile kendini tutamadı Kim Milyoner Olmak İster'de gülümseten anlar! Kenan İmirzalıoğlu bile kendini tutamadı
Hareketli dakikalar! PÖH’ün nefes kesen operasyonu ile yakalandıHareketli dakikalar! PÖH’ün nefes kesen operasyonu ile yakalandı
KPSS Ortaöğretim puanına göre zabıta alımları!KPSS Ortaöğretim puanına göre zabıta alımları!
1/

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Manyas Belediyesi'nden rekor asgari ücret kararı: 4 bin 200 TL

Manyas Belediyesi'nden rekor asgari ücret kararı: 4 bin 200 TL

ABD'den Ortadoğu'ya bombardıman uçağı çıkarması

ABD'den Ortadoğu'ya bombardıman uçağı çıkarması

Korona hastasıyla tuvalette seks yapan hemşire görevden alındı

Korona hastasıyla tuvalette seks yapan hemşire görevden alındı

Demet Akalın'dan tuvalet açıklaması! 'Nasıl Zara diyebilirim'

Demet Akalın'dan tuvalet açıklaması! 'Nasıl Zara diyebilirim'

Şanlıurfa’ya siren çalarak giren 38 ambulans şoförüne soruşturma

Şanlıurfa’ya siren çalarak giren 38 ambulans şoförüne soruşturma

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Defnettikleri kişinin anneleri olmadığını öğrenince şoke oldular

Defnettikleri kişinin anneleri olmadığını öğrenince şoke oldular

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İzmir'de dehşet! Oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

İzmir'de dehşet! Oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Hırvatistan 6,3 büyüklüğünde depremle sarsıldı!

Hırvatistan 6,3 büyüklüğünde depremle sarsıldı!

Çavuşoğlu açıkladı: Putin teklif etti, Erdoğan talimat verdi

Çavuşoğlu açıkladı: Putin teklif etti, Erdoğan talimat verdi

Diğer Haberler

Kayseri’de hareketli dakikalar! Polisi vuran şahıs PÖH’ün nefes kesen operasyonu ile yakalandı

Hareketli dakikalar! PÖH’ün nefes kesen operasyonu ile yakalandı

Burdur'da kayıp çobanın cansız bedeni kayanın altında bulundu

Tonlarca ağırlıktaki kayanın altında can verdi

Çavuşoğlu yeni Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Xhaçka ile telefonda görüştü

Çavuşoğlu yeni Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Xhaçka ile telefonda görüştü

Selçuk Tepeli'den sert sözler: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız?

Tepeli: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız?

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz koronavirüse yakalandı

Koronavirüse yakalandığını duyurdu

Fransa'da son 24 saatte 26 bin 395 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da son 24 saatte 26 bin 395 Kovid-19 vakası tespit edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.