HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Boş yolda feci kaza anı kamerada

Boş yolda feci kaza anı kamerada

25.01.2021 11:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sefaköy’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir araç, boş yolda önce kaldırıma çıktı daha sonra dükkanlara çarparak durabildi.

Sefaköy’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir araç, boş yolda önce kaldırıma çıktı daha sonra dükkanlara çarparak durabildi. Feci kazada şans eseri yaralı ve can kaybı olmazken o anlarda kameraya yansıdı.
Kaza, Sefaköy Merkez Caddesi üzerinde meydana geldi. Doğukan Keskin yönetimindeki 34 SR 161 plakalı araç seyir halinde ilerlerken iddiaya göre, tekeri patladı. Sol şeritten hızlı bir şekilde gelen araç direksiyon hakimiyetini kaybedip cadde üzerindeki kaldırıma çıktı.
Kaldırıma çıkan araç cadde üzerinde bulunan dükkanlara çarparak durabildi. Sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken şans eseri olayı yara almadan atlattı. Dükkanında maddi hasar meydana gelirken, kaza anı da saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Şoka uğradıklarını belirten bir mağaza sorumlusu Hayati Yerdibi “Gece saatlerinde karşı taraftan sol şeritten araç hızlı şekilde geliyor. Tekeri patlamış söylediğine göre buradan kaldırımdan camdan içeriye giriyor. Sonrasında ekipler geliyor şahısın ifadesini alıyor alkol yoktu. Kendisi hızlıydım tekerimin patlaması sonucu hakimiyetimi kaybedip direkt buraya daldım dedi” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı! Anne, hukuk mücadelesini kazandı 'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı! Anne, hukuk mücadelesini kazandı
Uludağ'da tepki çeken parti! Sosyal mesafe hiçe sayıldıUludağ'da tepki çeken parti! Sosyal mesafe hiçe sayıldı
54 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 54?54 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 54?
1/

En Çok Okunan Haberler

Millet İttifakı'yla ilgili bomba kulis!

Millet İttifakı'yla ilgili bomba kulis!

'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı!

'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı!

Wanda Nara seks kasedi davasını kazandı

Wanda Nara seks kasedi davasını kazandı

İş yeri vergi ödemelerine erteleme

İş yeri vergi ödemelerine erteleme

Bilim Kurulu üyesi Özlü'den çok önemli '45 gün' uyarısı

Bilim Kurulu üyesi Özlü'den çok önemli '45 gün' uyarısı

Esenyurt'ta korkunç olay! Genç kız otelin 8'inci katından düştü

Esenyurt'ta korkunç olay! Genç kız otelin 8'inci katından düştü

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 23 Ocak koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 23 Ocak koronavirüs tablosu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Meteoroloji'den 8 il için 'sarı' uyarı

Meteoroloji'den 8 il için 'sarı' uyarı

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Tilkiye böyle seslendi

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Tilkiye böyle seslendi

Kısıtlama günleri ve saatleriyle ilgili flaş açıklama!

Kısıtlama günleri ve saatleriyle ilgili flaş açıklama!

Diğer Haberler

Bakan Koca'dan aşılama açıklaması

Bakan Koca duyurdu! Bugün başlıyor

Korkutan uyarı! 'Kuraklık virüsten daha tehlikeli'

Korkutan uyarı! 'Kuraklık virüsten daha tehlikeli'

Kaçırılan gemi mürettebatı hakkında flaş açıklama

Kaçırılan gemi mürettebatı hakkında flaş açıklama

Meteoroloji açıkladı! 2020'de ekstrem sıcaklıkta artış, yağışlarda düşüş rekoru kırıldı

Meteoroloji açıkladı! 2020'de korkutan rekorlar

Türkiye'de bir ilk! Anne karnında mutasyona uğradı

Türkiye'de bir ilk! Anne karnında mutasyona uğradı

Uludağ'da tepki çeken parti! Sosyal mesafe hiçe sayıldı

Uludağ'da tepki çeken parti! Sosyal mesafe hiçe sayıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.