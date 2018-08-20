Boş yolda yarışan sürücülerden biri kaza yaptı

Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN / İstanbul, (DHA) - KAĞITHANE O-2 Otoyolunda, yarıştığı öne sürülen araçlardan biri, bir otomobile çarparak 2 çocuğun yaralanmasına neden oldu. Kaza, saat 08.00 sıralarında, O-2 otoyolu Hasdal Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Maslak yönünden Edirne yönüne ilerleyen iki lüks otomobil sürücüsü yarış yapmaya başladı. Birbirlerini geçmek için makas atan sürücülerden biri, kontrolü kaybederek önünde ilerleyen Serçin Baştürk yönetimindeki 34 UP 6912 plakalı otomobile arkadan çarptı. Baştürk'ün otomobili yolda savrulduktan sonra bariyerlere çarparak durdu. Kazada, Serçin Baştürk'ün, otomobilin arka tarafında oturan iki oğlu hafif şekilde yaralandı. Yarışan sürücüler yüzünden kendisinin de tehlike atlattığını ifade eden Veysel Ayyan "Maslak yönünden geliyordum. Bu yola girdim, iki araç yarışıyordu. Kendimi sağa attım, süratimi kestim. Sonra burada kaza meydana geldi" dedi.
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