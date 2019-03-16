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Boşaltılan havuzdaki balıklar göle bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 17:02 | Son Güncelleme

ADAPAZARI'nda, Millet Bahçesi'nin yapılacağı alanda bulunduğu için tahliye edilen Çark Mesire yerindeki süs havuzuna 5 yıl önce yavru halde atılan sazan balıkları buradan alınarak Ferizli ilçesindeki göle bırakıldı.

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA) - ADAPAZARI'nda, Millet Bahçesi'nin yapılacağı alanda bulunduğu için tahliye edilen Çark Mesire yerindeki süs havuzuna 5 yıl önce yavru halde atılan sazan balıkları buradan alınarak Ferizli ilçesindeki göle bırakıldı. Adapazarı'nda bulunan eski Atatürk Stadyumu ve Çark Mesire yeri üzerinde Millet Bahçesi yapılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Çark Mesire yerindeki yapılar tahliye edilerek yıkılırken süs havuzunun boşaltılması için de çalışma başlatıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü'nce 2014 yılında süs havuzuna yavru halde bırakılan sazan balıkları da balıkçılar tarafından tutuldu. Şube müdürlüğünün destek istediği Sakarya Balık Tutkunları Sportif Olta Balıkçıları Derneği üyeleri, memurlarla birlikte havuza girerek sazan balıklarını file ile yakaladı. 5 yıl önce havuza yavru halde bırakılan 8 sazan balığı yakalandı. 8 sazan balığının kilolarının 10 ile 24 kilogram arasında değiştiği görüldü. Balıklar, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerince daha sonra Ferizli ilçesindeki Akgöl'e bırakıldı. Sakarya Balık Tutkunları Sportif Olta Balıkçıları Dernek Başkan Yardımcısı Mehmet Kılıç, "Güzel bir çalışma oldu. Şehrimizdeki su kaynaklarında bulunan balıkların kontrollü avlanması ve doğayı korumak adına çalışmalarımız şube müdürlüğü ile birlikte devam ediyor" dedi.

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