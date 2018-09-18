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Boşaltılmaya başlanan Atatürk Havalimanı, "dünyanın en iyi 3. havalimanı" seçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 22:51 | Son Güncelleme

3. Havalimanı'nın ilk etabının 29 Ekim'de açılacak olması nedeniyle kısmen boşaltılmaya başlanan İstanbul Atatürk Havalimanı, İspanya merkezli seyahat sitesi eDreams'in açıkladığı dünyanın en iyi havalimanları listesinde 3. seçildi.

Boşaltılmaya başlanan Atatürk Havalimanı, "dünyanın en iyi 3. havalimanı" seçildi

TAV Havalimanları tarafından işletilen İstanbul Atatürk Havalimanı, İspanya merkezli seyahat sitesi eDreams'in açıkladığı dünyanın en iyi havalimanları listesine üçüncü sıradan girdi.

50 BİNDEN FAZLA KULLANICI OY KULLANDI

TAV Havalimanları'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Atatürk Havalimanı, eDreams tarafından yapılan değerlendirmede, 50 binden fazla kullanıcının oylarıyla 5 üzerinden 4,16 puan aldı.

İstanbul Atatürk Havalimanı, bu sonuçla, dünyanın en iyi havalimanları listesinde Londra Heathrow, Madrid Barajas, Roma Fiumicino ve Kopenhag'ı geride bırakırken, Singapur Changi ile Zürih'in ardından üçüncü sıraya yerleşti.

Değerlendirmede, havalimanlarının yolculara sunduğu hizmetler, bekleme alanları, restoranlar ve alışveriş olanakları dikkate alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV İstanbul Genel Müdürü Kemal Ünlü, TAV olarak yolcu memnuniyetini tüm operasyonların odağına koyduklarını vurguladı.

"ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Yolcuların ihtiyaç ve beklentilerini yakından takip ederek buna uygun çözümler geliştirdiklerini belirten Ünlü, "Bu nedenle tamamen yolcu değerlendirmelerinden oluşan bir listede dünyanın en iyi havalimanları arasından gösterilmekten büyük mutluluk duyduk. Bu başarıda emeği olan tüm çalışanlarımıza ve iş ortaklarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Yolcularımıza hızlı, güvenli ve konforlu bir seyahat deneyimi sunmak üzere 7 gün 24 saat çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Dünyanın önde gelen online seyahat acenteleri arasında yer alan sDreams, 33 ülkede faaliyet gösteriyor ve kullanıcılara 530 hava yolu, 1,1 milyon otel ve 40 bin destinasyona erişim imkanı sunuyor.

Şirket, her yıl tamamen yolcu değerlendirmelerine dayanarak dünyanın en iyi ve en kötü havalimanları listelerini açıklıyor.

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Atatürk Havalimanı dünyanın en iyi üçüncü Sıralama eDreams

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