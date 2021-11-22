Boşaltmak için girdikleri evi sigara ile yaktılar!

Evde sular kesik olduğu için ateşi söndüremediklerini belirten Ebru K., durumu itfaiyeye bildirdi. Alevler, kısa sürede evin her yerini sardı. Seslere uyanan ve alt katındaki yangın nedeniyle aşağı inemeyen ev sahibi Fahrittin Akkoç ve ailesi, olay yerine sevk edilen itfaiye erlerinin yardımıyla evini tahliye etti.
Alevlere iki araçla müdahale eden itfaiye erleri, hasara neden olan yangını diğer dairelere sıçramadan söndürdü. Yangına müdahale sırasında yangına neden olduğu öne sürülen Emirhan K.'nın eşini ve yakınlarını bırakıp, gittiği tespit edildi. Ebru K. ise polise verdiği ifadenin ardından yakınları tarafından götürüldü.
Kiracılarından şikayetçi olan ev sahibi Akkoç ise Emirhan K.'nın evi yaktığını iddia etti.
DHA
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