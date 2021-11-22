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Boşaltmak için girdikleri evi sigara ile yaktılar!

22.11.2021 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da ev sahibinin kirayı ödemediği için çıkardığı aile ve yakınları, eşyalarını almak için geldiği evi yaktı. Sigara içerken yaktıklarını iddia ettikleri evden yükselen alevleri söndürmek için itfaiyeyi çağırdı. Evi kiracılarının yaktığını iddia eden ev sahibi Fahrittin Akkoç ise şikayette bulundu.

Boşaltmak için girdikleri evi sigara ile yaktılar!
  1. Yangın, saat 04.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Orhangazi Mahallesi 3250 Sokak'taki 3 katlı binanın ikinci katındaki dairede çıktı. Fahrittin Akkoç, yaklaşık 4 aydır yakınlarının yanında kalan ve bu süre zarfında kirayı da ödemeyen kiracıları Emirhan K. ve Ebru K. çiftinden evi boşaltmasını istedi. Gece birkaç yakınıyla kalan eşyalarını almak için eve gelen çift, iddiaya göre içeride sigara içmeye başladı. Koltuğun üzerine düştüğü düşünülen sigara nedeniyle yangın çıktı.

SULAR OLMADIĞI İÇİN SÖNDÜREMEMİŞLER

Evde sular kesik olduğu için ateşi söndüremediklerini belirten Ebru K., durumu itfaiyeye bildirdi. Alevler, kısa sürede evin her yerini sardı. Seslere uyanan ve alt katındaki yangın nedeniyle aşağı inemeyen ev sahibi Fahrittin Akkoç ve ailesi, olay yerine sevk edilen itfaiye erlerinin yardımıyla evini tahliye etti.

İKİ ARAÇLA MÜDAHALE EDİLDİ

Alevlere iki araçla müdahale eden itfaiye erleri, hasara neden olan yangını diğer dairelere sıçramadan söndürdü. Yangına müdahale sırasında yangına neden olduğu öne sürülen Emirhan K.'nın eşini ve yakınlarını bırakıp, gittiği tespit edildi. Ebru K. ise polise verdiği ifadenin ardından yakınları tarafından götürüldü.

Kiracılarından şikayetçi olan ev sahibi Akkoç ise Emirhan K.'nın evi yaktığını iddia etti.

DHA

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