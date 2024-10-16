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Boşanacakların dikkatine! Boşanma davalarında değişikliğe gidiliyor... O süre 3 yıldan 1 seneye düşürüldü

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
16.10.2024 16:48
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AK Parti, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında yeni yargı paketine ilişkin çalışmalarını tamamladı. 22 maddelik kanun teklifinin, noterliklerin tatil günlerinde çalışması, boşanma davaları ve istinaftaki yargılama süreçlerine yönelik düzenlemeleri içermesi planlanıyor. Teklifin, bu hafta TBMM'ye sunulması bekleniyor.

Boşanacakların dikkatine! Boşanma davalarında değişikliğe gidiliyor... O süre 3 yıldan 1 seneye düşürüldü

AK Parti, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında yeni yargı paketine ilişkin çalışmalarını tamamladı. AK Parti milletvekillerince hazırlanan ve yargıda yeni düzenlemeler içeren 22 maddelik kanun teklifinin bu hafta TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor.

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YENİ DÜZENLEMELER TBMM'YE GİDECEK

Bu hafta TBMM Başkanlığına sunulması planlanan 22 maddelik teklifte, noterliklerin tatil günlerinde çalışmasına, boşanma davalarına, istinaftaki yargılama süreçlerine yönelik düzenlemeler yer alacak.

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3 YILDAN 1 YILA İNDİRİLECEK

Teklifle boşanma davası reddinin kesinleşmesinden sonra ortak hayatı kuramayan çiftlerin yeniden dava açabilmesi için gereken süre 3 yıldan 1 yıla indirilecek. Türk Medeni Kanunu'nun 166. maddesinde yapılacak değişiklikle boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak bir yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılacak ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilebilecek.

Ceza Muhakemesi Kanunu'ndaki (CMK) değişiklikle de devlet üniversitelerince Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) açılabilecek.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
boşanma evlilik ak parti tbmm
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