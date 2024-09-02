Boşanan çiftin çocuğu için kritik 'soyadı' kararı: Babanın itirazına son noktayı Yargıtay koydu

Diyarbakır'da boşanan bir çiftin çocuğu annesiyle yaşamaya başladı. Annesi, kendisiyle soyadı taşımadığı için akran zorbalığına maruz kaldığı gerekçesiyle çocuğuna kendi soyadını vermek istediğini söyleyerek mahkemeye başvurdu.
Show Haber'in haberine göre; ilk derece mahkemesi, babasıyla görüşmeyen çocuğun annesinin soyadını almasına hükmetti. Gerekçe olarak da çocuğun üstün yararı olduğu kaydedildi.
Ancak baba yerel mahkemenin kararını istinafa taşıdı. İstinaf da çocuğu dinledi. Çocuk beyanında annesiyle benzer sözler söyledi ve annesiyle farklı soyismi taşıdığı için okulda sorun yaşadığını söyleyince yerel mahkemenin kararını İstinaf onadı.
Çocuğun, annesinin etkisi altında kaldığını öne süren baba dosyayı bu kez Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay kararı doğru buldu, babanın talebini reddetti.