Boşanan çiftin çocuğu için kritik 'soyadı' kararı: Babanın itirazına son noktayı Yargıtay koydu

Diyarbakır'da boşanan bir çiftin çocuğu annesiyle yaşamaya başladı. Annesi, kendisiyle soyadı taşımadığı için akran zorbalığına maruz kaldığı gerekçesiyle çocuğuna kendi soyadını vermek istediğini söyleyerek mahkemeye başvurdu.

"ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARI" KARARI

Show Haber'in haberine göre; ilk derece mahkemesi, babasıyla görüşmeyen çocuğun annesinin soyadını almasına hükmetti. Gerekçe olarak da çocuğun üstün yararı olduğu kaydedildi.

BABA İTİRAZ ETTİ

Ancak baba yerel mahkemenin kararını istinafa taşıdı. İstinaf da çocuğu dinledi. Çocuk beyanında annesiyle benzer sözler söyledi ve annesiyle farklı soyismi taşıdığı için okulda sorun yaşadığını söyleyince yerel mahkemenin kararını İstinaf onadı.

YARGITAY SON NOKTAYI KOYDU

Çocuğun, annesinin etkisi altında kaldığını öne süren baba dosyayı bu kez Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay kararı doğru buldu, babanın talebini reddetti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır