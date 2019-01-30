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Boşanan çiftler çocuklarına eski eşlerini kötülememeli

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.01.2019 07:16 | Son Güncelleme

Uzman Klinik Psikolog Nilay Gürtaş, kadınlara, çocukların anne ve babalarının boşanma sürecini hasarsız atlatabilmeleri için yapması gerekenleri anlattı.Özel Hayat Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Nilay Gürtaş tarafından Bursa Kent Konseyi ve Esnaf Kadınlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyelerine, “Ebeveyn Olarak Boşanma Sürecini Nasıl Yönetmeliyiz” konulu konferans verdi.

Uzman Klinik Psikolog Nilay Gürtaş, kadınlara, çocukların anne ve babalarının boşanma sürecini hasarsız atlatabilmeleri için yapması gerekenleri anlattı.
Özel Hayat Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Nilay Gürtaş tarafından Bursa Kent Konseyi ve Esnaf Kadınlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyelerine, “Ebeveyn Olarak Boşanma Sürecini Nasıl Yönetmeliyiz” konulu konferans verdi. Nilay Gürtaş, ebeveynlere,çocukların boşanma sürecini sıkıntısız atlatabilmeleri için dikkat etmesi gerekenler konusunda tüyolar verdi. Bazı evliliklerin sorunların çözümü bulunamayınca boşanmayla sonuçlanabileceğini ifade eden Gürtaş, bu sürecin çocuklara daha az zarar vermesi adına iyi yönetilmesi gerektiğine dikkat çekti.
Çocuğun, boşanma sürecinde aile içi çatışmalardan ve boşanma sonrasındaki anne baba yoksunluğu ile ekonomik meselelerden etkilendiğini söyleyen Gürtaş, “Çocuk bu aşamada boşanmaya karşı inkâr, kızgınlık, anne ve babayı bir araya getirme çabaları, durumu kabullenme ve depresyon yaşar. Bu okul öncesi dönemde (0-6), okul döneminde (6-12) ve ergenlik döneminde (12-17) kısa ve uzun vadede olmak üzere farklı tepkiler doğurabilir” dedi.
Görülen davranış değişiklikleri neler?
Gürtaş, şunları söyledi: “Okul öncesi dönemindeki çocuklar kısa vadede korku, suçluluk, öfke, bağımlılık duyguları hissederken, uzun vadede ise okul başarısızlığı, karşı cinsle iletişim kurmada problem, erkek çocukta cinsel kimlik karmaşası gibi sıkıntılarla karşılaşabilir. Okul döneminde olan çocuklarda ise inkâr, kendini suçlama, anne babasını suçlama, çevreye kızgınlık duyma, ilişkilerde güvensizlik, arkadaş ilişkilerinde güçlükler, okulda başarısızlık, alt ıslatma ve bebekleşme gibi problemler görülebilir. Ergenlik dönemine baktığımızdaysa, gençlerin davranışlarında içe kapanma, mutsuzluk, saldırganlık, cinselliğe aşırı ilgi, okul fobisi, evden kaçma ve madde kullanımı görülebilir”
Peki, anne babalar ne yapmalı?
Boşanma sürecinde ebeveynlere de tavsiyelerde bulunan Nilay Gürtaş, “Anne ve baba aldıkları boşanma kararını, çocuğa birlikte açıklamalıdır. Boşanma sürecine uyumu açısından çocuk için daha sağlıklı olan bu açıklama, çocukların yaş dönemine göre anlayabilecekleri seviyede olmalıdır. Ayrıldıktan sonra, ebeveynler birbirlerinin aleyhinde konuşmamalı ve çocuğa eşi ile olan problemi yansıtılmamalıdır. Bu durum çocuğun diğer ebeveynine olan güvenini yitirmesine neden olabilmektedir. Ailenin hayatında neler değişeceği konusunda da detaylar anlatılmalıdır. Boşanmanın, onların hatalarından kaynaklanmadığını, tamamen anne ile babanın beraberliklerini başarılı bir şekilde sürdüremediklerinden kaynaklandığı anlatılmalı ve anlamaları sağlanmalıdır. Ebeveynler, ailenin özel günlerinde ya da bayramlarda çocuk ile birlikte ortak vakit geçirmelidirler. Böyle davrandıklarında çocuğun zihnindeki ‘aile’ kavramını korumuş olurlar” diye konuştu.

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