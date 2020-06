Boşanan insanlar daha erken ölüyor

Bilim insanları yaşları 50 ve 104 arasında değişen 13.611 Amerikalı yetişkine geçmiş 16 yıl boyunca 1992 ve 2008 yılları arasındaki yaşamları hakkında sorular sordu. Ardından ölüm kayıtlarından ve yakınlarından 2008 ve 2014 yılları arasında ölen insanlara dair veri toplayan bilim insanları elde ettikleri sonuçları karşılaştırdı.

Katılımcılar işsizlik geçmişi, yiyecek erişimi, yaşam tatmini farklı sosyoekonomik faktörleri içeren 57 soruluk bir anketi cevapladı. Ayrıca katılımcıların tıbbi ve biyolojik ölçümleri de bu araştırmaya dahil edildi.

Yapılan çalışma sonucu, birinci sırada yer alan erken ölüm nedeni sigara içmek oldu. Boşanmak ise alkol sorunu, finansal zorluklar, işsizlik, hiç evlenmemiş olmak gibi nedenleri geride bırakarak ikinci sıraya yerleşti. Geçmiş çalışmalar boşanmış insanlarda alkol ve para problemi gibi sorunların yaşanma olasılığının daha yüksek olduğunu göstermişti.

Çalışma, son yıllarda ortalama yaşam süresindeki artışın nedenlerine ışık tutma amacıyla gerçekleşti ve Proceedings of the National Academy of Sciences’ta yayınlandı.