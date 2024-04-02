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Boşandığı eşi hakkında dedikodu yapan akrabasını öldürdü

02.04.2024 14:59
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ANTALYA'da İlker Sever (33), boşanıp birlikte yaşamaya devam ettiği S.P. hakkında dedikodu yaptığını öne sürdüğü uzaktan akrabası Cihan Akın Güler'i (34) tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Kepez ilçesi Göksu Mahallesi Suphi Türel Caddesi'nde meydana geldi. Servis şoförlüğü yapan İlker Sever, boşandığı ancak birlikte yaşamaya devam ettiği S.P. hakkında dedikodu yaptığını öne sürdüğü uzaktan akrabası Cihan Akın Güler ile parkta buluştu. Burada, taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İlker Sever, yanındaki ruhsatsız tabanca ile Cihan Akın Güler'e 5 kez ateş etti. Mermilerin 4'ü sırtına, diğeri sağ bacağına isabet eden Güler, yere yığıldı.

Tabanca sesini duyanların ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edilirken, İlker Sever 07 NLY 11 plakalı araçla kaçtı. Kısa sürede gelen sağlık ekibi, kalp masajı yaptığı Cihan Akın Güler'i Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak Güler, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

ORMANDA YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İlker Sever'i yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, Sever'in Kepez ilçesindeki ormanda olduğunu belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, İlker Sever'i yakaladı. Emniyetteki sorgusunda cinayeti namus için işlediğini söyleyen Sever, tabancayı ise D-400 kara yolu Serik Caddesi’ndeki Cırnık Köprüsü üzerinden Düden Çayı'na attığını söyledi.

TABANCA BULUNAMADI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İlker Sever ile birlikte tabancayı attığı Düden Çayı'na gitti. Güler'in tabancayı attığını söylediği yerde dalgıç polisler yaklaşık 1 saat kadar arama yaptı, ancak sonuca ulaşılamadı. Ekiplerin sorguladığı İlker Sever, tabancanın boşandığı S.P.'de olduğunu kaydetti. Belirtilen adrese giden ekipler, tabancayı evde de bulamadı. (DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet antalya dedikodu
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