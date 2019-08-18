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Boşandığı eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 21:01 | Son Güncelleme

Boşandığı eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü

Kırıkkale'de boşandığı eşi tarafından bıçaklanan kadın, hayatını kaybetti.

İddiaya göre, F.B. (43), Menderes Caddesi'nde bir lokantada karşılaştığı boşandığı eşi Emine B. (38) ile tartıştı.

Daha sonra F.B, eski eşini 10 yaşındaki kız çocuğunun yanında boğazından bıçakladı.

Ağır yaralanan kadın ile fenalaşan çocuğu Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Emine B, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaçan F.B, Bahşılı ilçesi girişinde polis ekiplerince gözaltına alındı.

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cinayet kırıkkale

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