HABER

Boşandığı eşindeki kızını 1,5 yıldır göremiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 13:56 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de Serdar Akkaya (32), şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandığı eşi Dilek D.'nin (26), 4 yaşındaki kızı Nurgül'ü 1,5 yıldır kendisine göstermediği için savcılığa başvurduğunu, icra memurlarının da evde eski eşi ve kızını bulamadığını söyledi.

Boşandığı eşindeki kızını 1,5 yıldır göremiyor

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de Serdar Akkaya (32), şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandığı eşi Dilek D.'nin (26), 4 yaşındaki kızı Nurgül'ü 1,5 yıldır kendisine göstermediği için savcılığa başvurduğunu, icra memurlarının da evde eski eşi ve kızını bulamadığını söyledi.
Dilek D.'nin kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla savcılığa başvurması üzerine, 5 yıllık eşi Serdar Akkaya hakkında 5 Mayıs 2017'de uzaklaştırma karar verildi. Ardından açılan boşanma davası sonucu çift, 13 Temmuz 2017 tarihinde anlaşmalı olarak boşandı. Mahkeme, küçük kızın velayetini anne Dilek D.'ye verirken, babasına da 2 haftada bir hafta sonu, bayramlarda 2'şer gün, yaz tatilinde 1 ay kızını görme izni verdi.
Serdar Akkaya, mahkemenin kararına rağmen kızını yaklaşık 1, 5 yıldır göremediğini, her yerde aradığını; ancak bulamadığını belirtti. Kızını annesinden ayırmak istemediği için mahkemenin kararına itiraz etmediğini anlatan Serdar Akkaya, şöyle konuştu:
"Mahkemenin verdiği karara göre çocuğumu görürsem sıkıntı olmayacağını düşündüm. Ancak boşandıktan sonra kızımı hiç göremedim. Kızımı bulmak için her yola başvurdum. 2 kez savcılığa gittim. BİMER'e de yazdım. İcra yoluyla devam edileceği söylendi. Normal ikametgah adresi Afyonkarahisar'da çıkıyor. Orada ikamet ettikleri resmiyette çıkıyor ama kendileri icrada bulunamadı. İcra görevlileri bana 'adresi sen bul biz gidip alalım kızını' dediler. 'Ben bulsam polis memuruyla gider kızımı görürüm zaten' dedim. İcra adreste bulamıyor. Ben çok mağdur oldum. 1,5 yıldır kızımı göremiyorum. Yaşadığım stres yüzünden midemden iki, üç kez rahatsızlık geçirdim, yardım istiyorum."
FOTOĞRAFLI

Boşandığı eşindeki kızını 1,5 yıldır göremiyorBoşandığı eşindeki kızını 1,5 yıldır göremiyorBoşandığı eşindeki kızını 1,5 yıldır göremiyorBoşandığı eşindeki kızını 1,5 yıldır göremiyor

PARTNER'Sonun Vatan Şaşmaz gibi olacak''Sonun Vatan Şaşmaz gibi olacak'
105'lik Bektaş dededen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Manisa üzümü105'lik Bektaş dededen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Manisa üzümü
Sancaktepe'de soba zehirlenmesi: 2 çocuk öldü (1)Sancaktepe'de soba zehirlenmesi: 2 çocuk öldü (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Taraftarları taşıyan otobüs kaza yaptı

Taraftarları taşıyan otobüs kaza yaptı

81 ilde eş zamanlı operasyon! 2 bin 612 kişi yakalandı

81 ilde eş zamanlı operasyon! 2 bin 612 kişi yakalandı

ABD'den terör örgütü PKK açıklaması

ABD'den terör örgütü PKK açıklaması

Türk kadınlarını aşağılayan paylaşım!

Türk kadınlarını aşağılayan paylaşım!

Savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

Savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

Ege'de korkutan deprem!

Ege'de korkutan deprem!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Bakanlık açıkladı! Bedelli askerlikte celp tarihleri değişti

Bakanlık açıkladı! Bedelli askerlikte celp tarihleri değişti

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

06.00 itibarıyla yasaklandı!

06.00 itibarıyla yasaklandı!

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gizli bölmede yakalanan DHKP-C'li teröristlerle ilgili yeni gelişme

Gizli bölmede yakalanmışlardı! Flaş gelişme

İstanbul'da dehşet! Çocuğunun gözü önünde karısını balkondan attı

Çocuğunun gözü önünde karısını balkondan attı

İstanbul'daki ünlü AVM'de şoke eden kavga! 5 garson, 1 kişiye saldırdı

AVM'de şoke eden kavga! 5 garson, 1 kişiye saldırdı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan yerli uçak müjdesi! Tarih verip, duyurdu

Yerli uçak müjdesi! Tarih belli oldu

81 ilde eş zamanlı operasyon! 2 bin 612 kişi yakalandı

81 ilde eş zamanlı operasyon! 2 bin 612 kişi yakalandı

Savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

Savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.