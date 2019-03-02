Boşandığı eşindeki kızını 1,5 yıldır göremiyor

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de Serdar Akkaya (32), şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandığı eşi Dilek D.'nin (26), 4 yaşındaki kızı Nurgül'ü 1,5 yıldır kendisine göstermediği için savcılığa başvurduğunu, icra memurlarının da evde eski eşi ve kızını bulamadığını söyledi.

Dilek D.'nin kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla savcılığa başvurması üzerine, 5 yıllık eşi Serdar Akkaya hakkında 5 Mayıs 2017'de uzaklaştırma karar verildi. Ardından açılan boşanma davası sonucu çift, 13 Temmuz 2017 tarihinde anlaşmalı olarak boşandı. Mahkeme, küçük kızın velayetini anne Dilek D.'ye verirken, babasına da 2 haftada bir hafta sonu, bayramlarda 2'şer gün, yaz tatilinde 1 ay kızını görme izni verdi.

Serdar Akkaya, mahkemenin kararına rağmen kızını yaklaşık 1, 5 yıldır göremediğini, her yerde aradığını; ancak bulamadığını belirtti. Kızını annesinden ayırmak istemediği için mahkemenin kararına itiraz etmediğini anlatan Serdar Akkaya, şöyle konuştu:

"Mahkemenin verdiği karara göre çocuğumu görürsem sıkıntı olmayacağını düşündüm. Ancak boşandıktan sonra kızımı hiç göremedim. Kızımı bulmak için her yola başvurdum. 2 kez savcılığa gittim. BİMER'e de yazdım. İcra yoluyla devam edileceği söylendi. Normal ikametgah adresi Afyonkarahisar'da çıkıyor. Orada ikamet ettikleri resmiyette çıkıyor ama kendileri icrada bulunamadı. İcra görevlileri bana 'adresi sen bul biz gidip alalım kızını' dediler. 'Ben bulsam polis memuruyla gider kızımı görürüm zaten' dedim. İcra adreste bulamıyor. Ben çok mağdur oldum. 1,5 yıldır kızımı göremiyorum. Yaşadığım stres yüzünden midemden iki, üç kez rahatsızlık geçirdim, yardım istiyorum."

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