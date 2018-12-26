Boşandığı eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alındı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- TEKİRDAĞ'da yaşayan 1 çocuk annesi Özge Atılgan (21), boşandığı eşinden kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Polis, eski koca M.K.'yı gözaltına aldı. Yediği dayaktan sonra 7 günlük iş göremez raporu alan genç kadın, "Ben annesiz büyüdüm, benim çocuğum annesiz büyümesin" dedi.

Özge Atılgan 3 yıl önce M.K. ile evlendi. Bir çocuğu olan genç kadın, 1 yıl önce de eşinden şiddet gördüğü için boşandı. Boşanmasına rağmen eski eşinden şiddet görmeye devam eden Atılgan, farklı tarihlerde eski kocasına yönelik uzaklaştırma kararları da aldırdı. Ancak şiddet görmeye devam etti. En son geçtiğimiz Cumartesi günü eski eşi tarafından dövülen Özge atılgan, polise giderek şikayetçi oldu. Polis bugün eski koca M.K.'yı gözaltına aldı.

'"BENİ ÇAKMAKLA YAKMAYA ÇALIŞTI'

Yetkililerden yardım isteyen Atılgan, M.K.'nın kendisini çakmakla yakmak istediğini ileri sürerek, "Şu an velayeti bende olan oğlum, babasındaydı. Cumartesi günü almaya gittim, beni içeri sokup, 3, 4 dakika boyunca dövdü. Suratımı tanınmayacak hale getirdi. Kafama silah dayadı. Bıçağı çıkarıp, 'Oğlunu mu önce kesip buzdolabına koyayım, seni mi önce kesip buzdolabına koyayım?' diyerek, beni tehdit etti. Tekrardan uzaklaştırma kararı aldırdım ama bunlar fayda etmiyor. Bana 'yanında polisle de gelsen, benim bütün işim gücüm sensin' dedi" diye konuştu.

7 GÜNLÜK İŞ GÖREMEZ RAPORU ALDI

Kısa süren evliliği boyunca sürekli şiddet gördüğünü dile getiren Atılgan, "Dayaktan kadın sığınma evine kaçarak kurtulabildim. Çok zorlu bir süreçti. Eşim, kaldığım kadın sığınma evinden haber alamadığı için boşanma davasını kabul etmek zorunda kaldı. Boşanma sürecinde çocuğuma zarar gelmesin diye her şeye razı geldim. Ayda 400 lira nafaka ödemesi gerekiyor. Ancak daha bir kere bile nafaka ödemedi. Yediğim dayak nedeniyle yemek yiyemiyorum. Çorba tarzı şeylerle besleniyorum. Oturmakta, yürümekte çok büyük güçlük çekiyorum. Kafamdaki şişlikler yeni indi. 7 günlük, iş göremez raporu aldım. Benim bir oğlum var. Ben annesiz büyüdüm. Çocuğum annesiz kalsın istemiyorum" dedi.

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