Boşandığı eşine sosyal medyadan 'inek'li gönderme yapan kadına ceza

Serdar Kıyançiçek (40) ve Sevim Bozal (29) çifti, yaklaşık 10 yıl önce evlenerek, 1 çocuk dünyaya getirdi. Evliliklerinin 3'üncü yılında çift, anlaşamayarak boşandı. Ancak çift arasındaki anlaşmazlıklar boşanınca da bitmedi. Kıyançiçek, 4 yıl önce, boşandığı eşi Bozal'ın Narlıdere ilçesindeki evinin karşısında bulunan boş araziyi kiralayıp, burada besicilik yapmaya başladı. Kıyançiçek araziye konteyner ve çok sayıda güvenlik kamerası kurdu. Bunun üzerine Sevim Bozal ve ailesi, Serdar Kıyançiçek ile birçok kez tartıştı. Tartışmalar kimi zaman kavgaya da dönüştü.

KARŞILIKLI OLARAK UZAKLAŞTIRMA KARARI ÇIKARILDI

Geçen Ağustos ayında Bozal'ın kardeşi E.B., güvenlik kamerasıyla evlerinin ve kendilerinin izlendiğini, taciz edildiklerini iddia ederek, Kıyançiçek ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce E.B., Kıyançiçek'e tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Kıyançiçek kolundan yaralandı, köpeği ise vurularak öldü. Taraflar bu sürede birbirlerinden birçok kez şikayetçi olurken, karşılıklı olarak uzaklaştırma kararı çıkarıldı. Olay sonrası gözaltına alınan E.B., sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaşanan gerilimler sonrası Serdar Kıyançiçek, geçen kasım ayında arazideki konteyneri 4 yıl sonra söküp, taşımaya karar verdi.