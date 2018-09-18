Boşandığı eşini bıçaklayarak öldüren kocaya müebbet hapis

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de eski eşi Ümmü İpek'i (48) bıçaklayarak öldürdüğü iddiası ile tutuklanan Ziya Yıldırım (56), 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 13 Eylül 2017'de, merkez Toroslar ilçesi Kuvayı Milliye Caddesi'ndeki Deli Mahmut Durağı'nda meydana geldi. İnşaatçı Ziya Yıldırım, 10 Temmuz 2017'de boşandığı konfeksiyon işçisi Ümmü İpek'i durakta beklerken bıçaklayıp kaçtı. Yıldırım, olaydan sonra kaçtığı yayla evinde tarım ilacı içerek intihar etmeye çalışırken yakalanıp tutuklandı. 3 çocuk annesi İpek ise 43 gün yoğun bakımda kaldığı Mersin Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Sanık Ziya Yıldırım hakkında Mersin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürme' suçundan dava açıldı.

Davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşmada İpek'in annesi Sevim İpek, kızları Habibe Mekan, Mine Mercan, tutuklu sanık Ziya Yıldırım ve tarafların avukatları yer aldı.

Mahkeme heyeti, sanık Ziya Yıldırım'ı kasten adam öldürmek suçu nedeniyle müebbet hapis cezasına çarptırdı.

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