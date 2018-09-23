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Boşandığı eşini boğarak öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 15:47 | Son Güncelleme

Boşandığı eşini boğarak öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde boşandığı eşini boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Recai Güreli Caddesi Bakkaloğlu Apartmanı'ndaki evde boşandığı eşi Fulya A'yı kavga ettikleri sırada boğarak öldürdüğü öne sürülen T.K, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Menteşe'de 22 Eylül'de boşandığı eşini boğarak öldürdüğü öne sürülen T.K, polis merkezine giderek teslim olmuştu. Zanlının, Fulya A. ile geçen yıl boşandığı, 2 çocuğunu olaydan bir gün önce Zonguldak'ta yaşayan ailesinin yanına bırakıp Muğla'ya döndüğü belirlenmişti.

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cinayet Menteşe Muğla tutuklama

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