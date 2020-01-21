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  4. Boşandığı eşini dövüp, pompalı tüfekle öldürdü (2)

Boşandığı eşini dövüp, pompalı tüfekle öldürdü (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 16:36 | Son Güncelleme

BÜŞRA KURTARILAMADI İzmir'in Buca ilçesinde boşandığı eşi Orkun Çevik tarafından durakta otobüs beklediği sırada darp edilen ve pompalı tüfekle vurulan kuaför Büşra Yabaşkul, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

BÜŞRA KURTARILAMADI
İzmir'in Buca ilçesinde boşandığı eşi Orkun Çevik tarafından durakta otobüs beklediği sırada darp edilen ve pompalı tüfekle vurulan kuaför Büşra Yabaşkul, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Çocuğunun annesi olan Büşra Yabaşkul'u sokak ortasında vuran Orkun Çevik ilk ifadesinde, boşandığı eşinin başkasıyla arkadaşlık kurduğunu, bu durumu kıskandığı, ayrıca kızını göstermediği için tartışma sırasında sinirlerine hakim olamadığını söylediği belirtildi. Büşra Yabaşkul'dan iki yıl evli kaldıktan sonra iki ay önce boşanan Orkun Çevik'in uzun süredir işsiz olduğu öğrenildi. Öte yandan cinayet zanlısı Orkun Çevik'in işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Tolga TAHÇI / İZMİR, (DHA)
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