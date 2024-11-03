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Boşandığı eşini konuşma bahanesiyle boş araziye götürdü! 3 yaşındaki çocuğunun annesini acımasızca katletti

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
03.11.2024 08:34
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Türkiye'nin kanayan yarası kadın cinayetleri bitmek bilmediği gibi artarak devam ediyor. Son olay ise Konya'da yaşandı. Boşandığı eşini konuşma bahanesiyle boş bir araziye götüren cani orada talihsiz kadını katletti. Ardından kendini de bıçaklayan saldırgan ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Boşandığı eşini konuşma bahanesiyle boş araziye götürdü! 3 yaşındaki çocuğunun annesini acımasızca katletti

Konya'da bir kişi, boşandığı 25 yaşındaki eşini götürdüğü arazide bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası kendini bıçaklayan katil zanlısı hastaneye kaldırıldı.

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KONUŞMA BAHANESİYLE BOŞ ARAZİYE GÖTÜRDÜ

Olay, saat 15.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi Akyel Yaylası'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Konya'da oturan Murat U., boşandığı 25 yaşındaki Bahriye Kalaycı ile konuşmak için mahallede yaşadığı eve gitti. Murat U., eski eşini konuşma bahanesiyle mahalle yakınlarında bulunan boş bir araziye götürdü.

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TALİHSİZ KADIN OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İkili arasında çıkan tartışma sonrası Murat U., önce Bahriye Kalaycı’yı, ardından da kendini bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde, Bahriye Kalaycı'nın hayatını kaybettiği belirlenirken, kendini bıçaklayarak ağır yaralanan Murat U. ise yapılan ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Boşanan çiftin 3 yaşında bir erkek çocukları olduğu öğrenildi.

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Olayla ilgili tahkikat sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Konya boşanma
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