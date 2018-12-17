Boşandığı eşini öldüren, 2 kızını da yaralayan şüpheli yakalandı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ’da eski eşini öldürüp, ikiz kızlarını da yaraladıktan sonra kaçan Mehmet Hilmi A., Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yaptığı çalışma sonucu yakalandı. Mehmet Hilmi A., 'kasten öldürme' ve 'öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklandı.

Olay, 13 Aralık günü Cumhuriyet Mahallesi, Kılıçhan Sokak'ta, meydana geldi. Mehmet Hilmi A., bir süre önce boşandığı Aynur Top'un evine gitti. Burada Mehmet Hilmi A. ve Aynur Top arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Hilmi A. yanındaki tabancayı çekerek eski eşi ve 2 kızına ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Aynur Top, yaşamını yitirdi, ikiz olan kızları da yaralandı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla kız kardeşler Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayın ardından kaçan, Mehmet Hilmi A. Emniyet Müdürlüğü'nde oluşturduğu özel ekip tarafından yaptığı titiz çalışma sonrası yakaralanarak gözaltına alındı. Emniyettiki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Hilmi A., çıkarıldığı mahkemece, 'kasten adam öldürme' ve 'öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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