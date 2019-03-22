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Boşandığı eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 16:32 | Son Güncelleme

Adana'da, kendisiyle barışmak istemeyen boşandığı eşini tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

Adana'da, kendisiyle barışmak istemeyen boşandığı eşini tüfekle öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu Mahmut Demirci, öldürülen Zühal Kırlangıç'ın annesi Bedriye Kırlangıç ve tarafların avukatları katıldı.

Sanık Demirci, son savunması sorulması üzerine, boşandığı eşinin kendisini oyuna getirdiğini ileri sürdü.

"Olay günü bana küfür ve hakaret edince ne yaptığımı hatırlamıyorum." diyen Demirci, "Vurmayı planlamış olsam ona odaklanıp vururdum. Niyetim, arkadaşlarımın önünde intihar etmekti, pişmanım." ifadelerini kullandı.

Zühal Kırlangıç'ın annesi Bedriye Kırlangıç ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirtti.

Sanığın ağır bir ceza almasını istediğini ifade eden Kırlangıç, "Bizim ciğerimizi yaktı, o da yansın." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Demirci'yi "tasarlayarak boşandığı eşini öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı ve cezada indirim uygulanmadı.

- "Adalet yerini buldu"

Anne Bedriye Kırlangıç, duruşma çıkışında gazetecilere, verilen kararı sevinçle karşıladıklarını söyledi.

Sevinçten gözyaşına hakim olamayan Kırlangıç, "Adalet yerini buldu. Hakime teşekkür bile edemedim. Çok şükür Allah'a, sevincimden ağladım bile. O katilin cezaevinden çıkamayacak olması biraz olsun yüreğimizi soğuttu." şeklinde konuştu.

Merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde Mahmut Demirci (49), 13 Şubat 2018'de boşandığı eşi Zühal Kırlangıç'ı (47) kendisiyle barışmadığı için tüfekle 3 el ateş ederek öldürmüş, daha sonra intihara kalkışmıştı. Yaralanan Demirci, hastanedeki tedavisinin ardından tutuklanmıştı. Demirci hakkında "tasarlayarak boşandığı eşi öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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