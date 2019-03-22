Boşandığı eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Sanığın ağır bir ceza almasını istediğini ifade eden Kırlangıç, "Bizim ciğerimizi yaktı, o da yansın." dedi.

Zühal Kırlangıç'ın annesi Bedriye Kırlangıç ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirtti.

"Olay günü bana küfür ve hakaret edince ne yaptığımı hatırlamıyorum." diyen Demirci, "Vurmayı planlamış olsam ona odaklanıp vururdum. Niyetim, arkadaşlarımın önünde intihar etmekti, pişmanım." ifadelerini kullandı.

Anne Bedriye Kırlangıç, duruşma çıkışında gazetecilere, verilen kararı sevinçle karşıladıklarını söyledi.

Sevinçten gözyaşına hakim olamayan Kırlangıç, "Adalet yerini buldu. Hakime teşekkür bile edemedim. Çok şükür Allah'a, sevincimden ağladım bile. O katilin cezaevinden çıkamayacak olması biraz olsun yüreğimizi soğuttu." şeklinde konuştu.

Merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde Mahmut Demirci (49), 13 Şubat 2018'de boşandığı eşi Zühal Kırlangıç'ı (47) kendisiyle barışmadığı için tüfekle 3 el ateş ederek öldürmüş, daha sonra intihara kalkışmıştı. Yaralanan Demirci, hastanedeki tedavisinin ardından tutuklanmıştı. Demirci hakkında "tasarlayarak boşandığı eşi öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

