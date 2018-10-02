Boşandığı eşini öldüren sanık hakim karşısında

Adana'da boşandığı eşini tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.
Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu Mahmut D, maktul Zühal Kırlangıç'ın yakınları ve tarafların avukatları katıldı.
Sanık Mahmut D, savunmasında, 14 ay evli kaldığı eşinin, babasının maaşını alabilmek için anlaşmalı olarak kendisini boşanmaya ikna ettiğini öne sürdü.
Boşandıktan sonra Zühal Kırlangıç'ın eve geri dönmediğini belirten sanık, şöyle devam etti:
"Daha sonra barda çalıştığını öğrendim. Zühal'den vazgeçmiştim ancak eve döneceğini söyledi. O sıralar maddi durumum iyi değildi. Arkadaşım Asım'ın yanına gidip borç para almak istedim. Asım ve ben alkollüydüm. Dışarı çıkıp giderken Zühal’i gördüm. Kendisine 'Başıma ne geldiyse senin yüzünden geldi.' dedim, gözü önünde intihar edip ömür boyu vicdan azabı ve acı çekmesini istedim. Bana küfürle karşılık verince cinnet getirdim. Önce ona ardından kendime sıktım."
Maktulün annesi Bedriye Kırlangıç da sanığın kızını ve diğer aile fertlerini öldürmekle tehdit ettiğini savundu.
Kırlangıç, "Kızım perdeyi açtığında 'Perdeyi açma.' diyerek kıskanırdı. 'Vuracağım, vuracağım.' diyerek sonunda kızımı vurdu." dedi.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde 13 Şubat'ta boşandığı eşi Zühal Kırlangıç'ı (47) öldüren Mahmut D. (49) intihar girişiminde bulunmuştu. Hastanedeki tedavisinin ardından tutuklanan Mahmut D. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
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