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Boşandığı eşini sokak ortasında öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2019 10:16 | Son Güncelleme

MERSİN'de Filiz Kaplan (42), 1 yıl önce boşandığı eski eşi Murat C.

MERSİN, (DHA)- MERSİN'de Filiz Kaplan (42), 1 yıl önce boşandığı eski eşi Murat C. tarafından silahla vurularak öldürüldü. Katil zanlısı, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olay, merkez Toroslar ilçesi Turgut Türkalp Mahallesi'nde meydana geldi. Mersin Üniversitesi'nde işçi olarak çalıştığı öğrenilen 2 çocuk annesi Filiz Kaplan, sabah erken saatlerde işe gitmek için evden çıktı. Sokakta yürüdüğü sırada 1 yıl önce boşandığı eski eşi Murat C.'nin silahlı saldırısına uğrayan kadın, kanlar içinde yere yığıldı, saldırgan koca otomobili ile bölgeden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaplan'ın cansız bedeni yapılan ilk incelemenin ardından cenaze aracı ile Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri de Murat C.'yi kısa sürede gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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