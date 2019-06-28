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Boşandığı eşini sokak ortasında öldürdü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2019 16:16 | Son Güncelleme

GÖZYAŞLARI ARASINDA DEFNEDİLDİ Mersin'de, boşandığı Murat C.

Boşandığı eşini sokak ortasında öldürdü (2)

GÖZYAŞLARI ARASINDA DEFNEDİLDİ
Mersin'de, boşandığı Murat C. tarafından evinin önünde tabancayla vurularak öldürülen Filiz Kaplan'ın cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından morgdan alınarak, kent merkezindeki Akbelen Şehir Mezarlığı'na getirildi. Burada aile bireyleri, iş arkadaşları ve STK temsilcilerinin katılımı ile cenaze namazı kılındı. Daha sonra omuzlara alınan Kaplan'ın cenazesi, gözyaşları arasında aile kabristanında toprağa verildi.
Gözaltında bulunan Murat C.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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Boşandığı eşini sokak ortasında öldürdü (2)Boşandığı eşini sokak ortasında öldürdü (2)Boşandığı eşini sokak ortasında öldürdü (2)

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