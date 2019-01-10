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Boşandığı eşini sokakta 9 kurşunla öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 10.01.2019 18:36 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'da, İmirze Sarı (40), yolda karşılaştığı eski eşi Serpil Erdoğan'ı (35) tabancayla vurarak, öldürdü.

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)- KÜTAHYA'da, İmirze Sarı (40), yolda karşılaştığı eski eşi Serpil Erdoğan'ı (35) tabancayla vurarak, öldürdü. Olay yerinden kaçan Sarı, polisin kovalamacası sonucu yakalandı. Olay, Maltepe Mahallesi Pilot Caddesi üzerinde bulunan Emniyet Müdürlüğü yakınlarında meydana geldi. İmirze Sarı, 03 AAJ 566 plakalı minibüsü ile Pilot Caddesi'nden geçtiği sırada boşandığı eski eşi Serpil Erdoğan'ı gördü. Sarı, aracını durdurdu. İkili arasında tartışma çıktı. Bu sırada İmirze Sarı, yanında taşıdığı ruhsatsız tabancayı çekip, Erdoğan'a 9 el ateş etti. Ardından da minibüsle olay yerinden kaçtı. Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler silah sesi üzerine dışarı koştuklarında yerde kanlar içinde yatan Serpil Erdoğan'ı gördü. Hemen telsiz anonsu ile ambulans istendi ve kaçan minibüsün plakası tüm ekiplere bildirildi. Sarı, İstasyon Caddesi üzerinde polisle girdiği kovalamaca sonucu yakalandı. Eski koca ile birlikte olayda kullandığı tabanca da ele geçirildi. İmirze Sarı, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Ağır yaralanan Serpil Erdoğan ise ambulansla götürüldüğü Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. FOTOĞRAFLI

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