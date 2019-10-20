BOŞANDIĞI EŞİNİN DE İÇİNDE BULUNDUĞU ARACA KURŞUN YAĞDIRIP İNTİHAR ETTİ: 3 ÖLÜ(ek bilgilerle)

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Beylikdüzü'nde gece saatlerinde bir kişi bir hafta önce boşandığı eski eşinin de içinde bulunduğu aracın önünü keserek otomobile kurşun yağdırdı. Saldırı sonrası araç içinde bulunan biri kadın 2 kişi ağır yaralandı. Saldırıyı düzenleyen kişi ise aynı silahla olay yerinde intihar etti. Hastaneye kaldırılan biri kadın 2 kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay Beylikdüzü, Adnan Kahveci Mahallesinde gece saat 01:00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, isminin Sezgin Er olduğu öğrenilen bir kişi kullandığı 01 YU 330 plakalı otomobil ile Topçu Sokağa gelerek bir hafta önce boşandığı eski eşi Özlem Er'in de içinde bulunduğu, İbrahim Şilfeler'e ait 34 AGL 137 plakalı aracın önünü kesti. Bu sırada İbrahim Şilfeler geri geri kaçmak isterken park halinde duran başka bir araca çarparak durdu. Bu sırada araçtan inen eski koca Sezgin Er ise eski eşi Özlem Er'e ve yanında bulunan ve doktor olduğu öğrenilen Şilfeler'e silahla ateş açtı. Saldırı sonrası araç içinde bulunan eski eş Özlem Er ile Şilfeler ağır yaralanırken, saldırıyı düzenleyen Sezgin Er de aynı silahla intihar etti. Çevredeki vatandaşlar, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araç içinde bulunan Özlem Er ile İbrahim Şilfeler'e ilk müdahaleleri yaparak en yakın hastanelere kaldırdı. Sağlık ekipleri saldırıyı düzenleyen Sezgin Er'in de olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.