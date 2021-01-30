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Boşandığı eşinin sevgilisini bıçaklayarak öldürdü

30.01.2021 16:02 | Son Güncelleme:
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Boşandığı eşinin sevgilisini bıçaklayarak öldürdü

Osmaniye’de boşandığı eşinin evine gelen adam, eski eşinin erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü.Edinilen bilgiye göre olay gece saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi Aziz Mahmud Hüdayi Caddesi’nde bir sitede meydana geldi.

Osmaniye’de boşandığı eşinin evine gelen adam, eski eşinin erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü.
Edinilen bilgiye göre olay gece saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi Aziz Mahmud Hüdayi Caddesi’nde bir sitede meydana geldi. İddiaya göre gece saatlerinde binanın 5’inci katında oturan Fatma Pınar K. adlı kadının evinden kavga sesleri geldi. Bir süre sonra sesler kesilince bu kez binaya Fatma Pınar K.’nın kısa süre önce boşandığı eşi Erkan U. geldi. Erkan U.’nun eve girmesinin hemen ardından evden tekrar kavga sesleri yükseldi. Erkan U. boşandığı eşi Fatma Pınar K.’nın evinde erkek arkadaşı Kürşad Sade isimli adamı görünce eski eş ve yeni sevgili arasında kavga çıktı. Kavga esnasında birbirlerine bıçakla saldıran Erkan U. ve Kürşad Sade aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekipleri geldi. Aldığı bıçak darbeleriyle göğsünden ve kalbinden yaralanan Kürşad Sade, ağır yaralı şekilde ambulansla Osmaniye’deki özel bir hastaneye aldırılarak tedavi altına alındı. Kürşad Sade, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Boşandığı eşinin sevgilisini bıçaklayarak öldüren ve kendisi de kavgada bıçaklanarak yaralanan Erkan U. ise olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğüne giderek polise teslim oldu. Eski eşinin yaralandığı yeni erkek arkadaşının ise hayatını kaybettiği olayda, kavga esnasında Fatma Pınar K.’nın 2 çocuğunun evde olduğu ve olayın çocukların gözü önünde yaşandığı öğrenildi.

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