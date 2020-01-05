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  4. Boşandığı eşinin sevgilisini öldüren kadın Kocaeli'de yakalandı

Boşandığı eşinin sevgilisini öldüren kadın Kocaeli'de yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 00:11 | Son Güncelleme

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, eşinin birlikte yaşadığı kadını tabanca ile ateş ederek öldüren Özlem K., Kocaeli'de yakalandı.

İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, eşinin birlikte yaşadığı kadını tabanca ile ateş ederek öldüren Özlem K., Kocaeli'de yakalandı.
Dün gece, Konya Seydişehir'de meydana gelen olayda, Özlem K. boşanmak üzere olduğuğu eşi Tufan K.'nın birlikte yaşadığı Aynur Süngülü'nün evine geldi. Kapıyı Süngülü'nün kızı açarken, içeri giren Özlem K. yanında getirdiği tabancayı ateşleyerek Aynur Süngülü'yü öldürdü. Özlem K. olayın ardından kaçtı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Özlem K.'nin, Kocaeli'de bulunduğu ve sosyal medya üzerinde ayrılmak üzere olduğu kocasını da öldüreceğini beyan eden açıklamalar yaptığının bildirilmesi üzerine şüpheliyi yakalamak için çalışmalara başladı. Şüphelinin bulunduğu adresin tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlenerek Özlem K. yakalanarak gözaltına alındı. Özlem K., Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandıktan sonra Konya Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilecek.
Boşandığı eşinin sevgilisini öldüren kadın Kocaeli'de yakalandı

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