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Boşandığı eşinin vurduğu kadına ilk müdahale görüntülenmiş

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2018 13:00 | Son Güncelleme

MANİSA Salihli'de, Ayşe Özcan'ın (38) bir süre önce boşandığı eşi Özay Sarıçoban (43) tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülmesinin ardından yaşananların, cep telefonuyla görüntülendiği ortaya çıktı. Kayıtlarda olay sonrası yaşanan panik anları yer alırken, Özcan'a çevredeki esnaf ve vatandaşların ilk müdahaleyi yaptığı görülüyor.

Boşandığı eşinin vurduğu kadına ilk müdahale görüntülenmiş

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA Salihli'de, Ayşe Özcan'ın (38) bir süre önce boşandığı eşi Özay Sarıçoban (43) tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülmesinin ardından yaşananların, cep telefonuyla görüntülendiği ortaya çıktı. Kayıtlarda olay sonrası yaşanan panik anları yer alırken, Özcan'a çevredeki esnaf ve vatandaşların ilk müdahaleyi yaptığı görülüyor.
Salihli Sanayi Sitesi'nde rot-balans servisi işleten Özay Sarıçoban, geçen 29 Ekim'de saat 15.00 sıralarında, boşandığı eşi iki çocuk annesi Ayşe Özcan'ın çalıştığı Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki kuaför dükkanına gelerek cinayeti işlemişti. İddialara göre cinayete giden süreç şöyle gelişmişti:
Ayşe ile boşandığı eşi Özay Sarıçoban'ın bir süre sonra aralarında tartışma çıktı. Özay Sarıçoban, yanında getirdiği pomalı tüfeği Özcan'a doğrultup, peşeşe iki el ateş etti. Boynuna isabet eden saçmalarla yaralanan Özcan, kanlar içinde yere yığılırken, Sarıçoban olay yerine geldiği motosikletiyle uzaklaştı.
Özcan, silah sesine koşan çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Özcan, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Özay Sarıçoban ise olayın ardından Salihli Polis Merkezi Amirliği'ne teslim oldu.
Ayşe Özcan, Manisa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak dün Küçükliman Camii'nde kılınan namazdan sonra Karaağaç Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.. Boşandığı eşini öldüren Özay Sarıçoban ise polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hamkemece tutuklanmıştı.
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Özcan'ın eşi tarafından pompalı tüfek ile vurulmasının ardından olay yerinde yaşananların, bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde yaşanan panik anları yer alırken, Özcan'a çevredeki esnaf ve vatandaşların ilk müdahaleyi yaptığı görüldü.

FOTOĞRAFLI

Boşandığı eşinin vurduğu kadına ilk müdahale görüntülenmişBoşandığı eşinin vurduğu kadına ilk müdahale görüntülenmişBoşandığı eşinin vurduğu kadına ilk müdahale görüntülenmiş

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