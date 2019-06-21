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Boşandığı eşiyle olan fotoğraflarını yakarken, evi yaktı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2019 23:01 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, boşandığı eşiyle olan fotoğraflarını yakan Serkan Akdemir, eşyaların tutuşması sonucu yangın çıkardı.

Boşandığı eşiyle olan fotoğraflarını yakarken, evi yaktı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, boşandığı eşiyle olan fotoğraflarını yakan Serkan Akdemir, eşyaların tutuşması sonucu yangın çıkardı.
Yangın, saat 20.00 sıralarında Göktepe Mahallesi plajlar mevkiinde meydana geldi. Serkan Akduman, iddiaya göre boşandığı eşiyle olan fotoğraflarını yakmaya başladı. Bu sırada etrafa sıçrayan alevler eşyaları da tutuşturdu. Yangının büyümesi üzerine dumanı görenler itfaiyeye haber verdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri evdeki yangını büyümeden söndürdü. İtfaiyenin soğutma çalışması sırasında Serkan Akduman’ın annesi ‘Ocağımı söndürdüler. İyi gün görmesinler.’ diyerek tepki gösterdi. Yangın nedeniyle evde maddi hasar meydana geldi.
Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Boşandığı eşiyle olan fotoğraflarını yakarken, evi yaktıBoşandığı eşiyle olan fotoğraflarını yakarken, evi yaktı

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