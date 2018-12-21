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Boşandığı eski eşi ve arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 21.12.2018 20:49 | Son Güncelleme

KONYA'da, 6 yıl önce boşandığı eski eşi Mehmet G., tarafından  bıçaklanan Hediye İnanç (34) ile arkadaşı Semi Oğuz Deniz, yaşamını yitirdi.

Boşandığı eski eşi ve arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Tolga YANIK/KONYA,(DHA)- KONYA'da, 6 yıl önce boşandığı eski eşi Mehmet G., tarafından bıçaklanan Hediye İnanç (34) ile arkadaşı Semi Oğuz Deniz, yaşamını yitirdi.
Olay, saat 18.00 sıralarında, merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 10620 Sokak'taki iş yerinde meydana geldi. Kreş sahibi 2 çocuk annesi Hediye İnanç, doğalgaz bakım işleri yapan arkadaşı Semi Oğuz Deniz'ın iş yerinde oturduğu sırada yanlarına 6 yıl önce boşandığı eşi Mehmet G., geldi. Bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet G., iddiaya göre İnanç ve Deniz'e bıçakla saldırıp kaçtı. Çevredekiler, Deniz'in iş yerinin camlarının kırık olduğunu fark edip, karşı komşusu Sedat Sucu'ya durumu bildirdi. Sucu da, iş yerine geldiğinde İnanç ve Deniz'i kanlar içinde görünce polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Hediye İnanç, olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Duran kalbi çalıştırılan Deniz de ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Deniz de doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis, kaçan Mehmet G.'nin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.
'İÇERİSİ KAN GÖLÜYDÜ'
Hediye İnanç ve Semi Oğuz Deniz'i kanlar içinde bulan Deniz'in komşusu Sedat Sucu, '' Yoldan geçenler, karşıdaki iş yerinin camlarını kırık olduğunu söyledi. Bizde durumdan şüphelenip iş yerine baktığımızda kadın duvara yaslanmış şekilde, adam da yerde kanlar içindeydi. Polis ve sağlık görevlilerine haber verdik. Biz içeri girdiğimizde içeri adeta kan gölüydü. Vücutlarında defalarca bıçaklanmışlar. ''dedi.

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Boşandığı eski eşi ve arkadaşını bıçaklayarak öldürdüBoşandığı eski eşi ve arkadaşını bıçaklayarak öldürdüBoşandığı eski eşi ve arkadaşını bıçaklayarak öldürdüBoşandığı eski eşi ve arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

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