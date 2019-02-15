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Boşandığı kadını öldüren şüpheli, ormanda yakalandı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2019 00:09 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Jandarmada işlemleri tamamlanan cinayet şüphelisi Muammer Güler, öldürdüğü Alev Yıldırım’ın adliye çevresinde bekleyen yakınlarının olası bir saldırısına karşılık tedbir amaçlı zırhlı araçla  Erbaa ilçesine götürülerek adliyeye çıkarıldı.

TUTUKLANDI

Jandarmada işlemleri tamamlanan cinayet şüphelisi Muammer Güler, öldürdüğü Alev Yıldırım’ın adliye çevresinde bekleyen yakınlarının olası bir saldırısına karşılık tedbir amaçlı zırhlı araçla Erbaa ilçesine götürülerek adliyeye çıkarıldı. Güler, girişte basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBIS) ile Niksar Adliyesi'nden ifadesi alınan Muammer Güler mahkemece tutuklandı. Jandarma ekipleri tarafından Güler’e yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan Ö.Ç. ve M.A. da jandarma ve çevik kuvvet polislerinin yoğun güvenlik önlemleri altında Niksar Adliyesi'ne getirildi. İki şüpheli adliyenin arka girişinden içeri alındı. Burada ifadeleri alınan Ö.Ç ve M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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