HABER

Boşandığı karısına kızıp evlendiği eşinin aracını kundakladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 10:42 | Son Güncelleme

Adana'da bir kişi, çocuğunu göstermediğini öne sürdüğü boşandığı karısına kızarak evlendiği kişinin park halindeki otomobilini yakmak istedi - Gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı

Adana'da çocuğunu göstermediğini öne sürdüğü boşandığı karısına kızarak evlendiği kişinin park halindeki otomobilini yakmak isteyen şüpheli salıverildi.

İddiaya göre, merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde Ş.E'ye ait park halindeki otomobil, üzerine yanıcı madde dökülerek kundaklanmak istendi.

Aracının yandığını gören Ş.E, su dökerek alevi söndürdü. Durumun bildirilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri olay yerine gelerek inceleme yaptı.

Ekip yaptığı araştırmada, Ş.E'nin karısı Z.E'nin, eski eşi tarafından otomobilin yakılmak istendiğini belirledi.

Şüpheli E.B'nin velayeti annesinde olan çocuğunu göstermedikleri gerekçesiyle olaydan birkaç saat önce Ş.E'yi telefonla arayıp tehdit ettiği ileri sürüldü.

Ekip, şüphelinin daha önce kendi evini yaktığını ve bu nedenle denetimli serbestlik hükümleri gereği belirli zamanlarda polis merkezine imza atmaya gittiğini belirledi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PARTNERInstagram ile meditasyon yapmak mümkün mü?Instagram ile meditasyon yapmak mümkün mü?
Tuzla'da çatısına yıldırım düşen binada yangın çıktıTuzla'da çatısına yıldırım düşen binada yangın çıktı
Ümraniye'de plastik öğütücü makinasına düşen genç öldüÜmraniye'de plastik öğütücü makinasına düşen genç öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana araç Çocuk kundaklama

En Çok Okunan Haberler

Soylu'dan İmamoğlu'na: Bunun da hesabını soramazsın

Soylu'dan İmamoğlu'na: Bunun da hesabını soramazsın

Çamlıca'daki televizyon kulesine düştü!

Çamlıca'daki televizyon kulesine düştü!

G.Saray'ın transferini Twitter'dan duyurdu!

G.Saray'ın transferini Twitter'dan duyurdu!

150 yıllık hayal gerçek oluyor!

150 yıllık hayal gerçek oluyor!

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Hava değişimine gelen asker intihar etti

Hava değişimine gelen asker intihar etti

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Doğa artık 'parazitörlere' emanet!! Tam 33 milyon tane...

Doğa artık 'parazitörlere' emanet!! Tam 33 milyon tane...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Hobi olarak başladığı arıcılık, mesleği oldu

Hobi olarak başladığı arıcılık, mesleği oldu

Güneş, İkizler burcuna geçiyor

Güneş, İkizler burcuna geçiyor

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski eşinin kocasının otomobilini yaktı!

İntikamın böylesi! Eski eşinin kocasına kızdı bakın ne yaptı

MLKP terör örgütü üyesi Ümit Emrah Köse yakalandı!

Az önce duyuruldu! Ümit Emrah Köse yakalandı

Aç kalınca yakalanan terörist kendini bakın ne olarak tanıtmış

Aç kalınca yakalanan terörist kendini bakın ne olarak tanıtmış

Diyarbakır'da ele geçirildi, tam bin 400 yıllık! Üzerindeki motifler...

Tam bin 400 yıllık! Üzerindeki motifler...

Süper Loto sonuçları 23 Mayıs: Devir miktarı 12 milyonu geçti!

Devir miktarı 12 milyonu geçti!

Cuma mesajları 24 Mayıs - Ramazan'ın 3. Cuma günü için resimli Cum a mesajları

En güzel Cuma mesajları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.