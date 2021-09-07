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Boşandığı karısının boğazını kesen adamın Google aramaları dehşete düşürdü! Ayet aramış

07.09.2021 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da boşandığı Neslihan Yılmaz'ı, boğazını keserek öldüren Anıl Karaman, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. İndirim uygulanmayan Karaman’ın cinayet öncesi arama motoru Google'da, 'Öldürmek hakkında ayet' ve ‘Demi mesfuh: dökülmüş kan' şeklinde aramalar yaptığı ortaya çıktı.

Boşandığı karısının boğazını kesen adamın Google aramaları dehşete düşürdü! Ayet aramış

Olay, geçen yıl 2 Kasım tarihinde gece yarısı Muratpaşa ilçesi, Kundu ormanında meydana geldi. 112 Acil Servisi'ni arayan Anıl Karaman, boşandığı Neslihan Yılmaz'ı öldürdüğünü söyledi. Cinayetin ardından eski kayınbiraderi İsmet Yılmaz'ın evine giden Anıl Karaman, "Sizin yapamadığınızı ben yaptım" diyerek eski eşi Neslihan'ı öldürdüğünü ifade etti. Ormana giden polis ve sağlık ekipleri, Neslihan Yılmaz'ın, boğazı kesilmiş cansız bedeniyle karşılaştı. Polis ekipleri, İsmet Yılmaz'ın evinde Anıl Karaman'ı gözaltına aldı. Karaman, polise verdiği ilk ifadesinde, 8 ve 9 yaşındaki 2 çocuğunun velayeti konusunda tartıştıklarını, cinayeti bu nedenle işlediğini söyledi. Karaman, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

KARAR DURUŞMASINA ÇIKTI

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde son kez hakim karşısına çıkan tutuklu sanık Anıl Karaman, koronavirüs tedbirleri kapsamında duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı. Şikayetçiler ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu. Bir önceki duruşmada mahkemeye 5 sayfalık savunma sunan sanık Anıl Karaman bu kez de yeni bir savunma dilekçesi sundu. Karaman dilekçesinde öldürdüğü eski eşinin uyuşturucu bağımlısı olduğunu öne sürdü.

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İstanbul Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu'ndan gelen raporda ise sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi. Öldürülen Neslihan Yılmaz'ın ailesinin avukatları ise sanığın tasarlayarak insan öldürme suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle yargılanmasını istedi. Mahkeme savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın cinayeti tasarlayarak işlediğine dair yeterli delil bulunduğunu belirterek, indirim uygulanmaksızın ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verilmesini talep etti.

Son sözü sorulan sanık Anıl Karaman, olayda küçük bir bıçak kullandığını belirterek, “Suçlandığım konu beni incitiyor. Ben terörist değilim. Bu nedenle tasarlayarak kasten öldürme suçlamasını da kabul etmiyorum" dedi.

Mahkeme sanığa, 'Tasarlayarak kasten insan öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi. Mahkeme cezada hiçbir indirim uygulamadı.

''MAHKEME ÇOK GÜZEL BİR KARAR ALDI''

Duruşma sonunda mağdur ailenin avukatlığını da üstlenen 'Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği' avukatları açıklama yaptı. Avukat Yağmur Burçin Sayın, bugün mahkemede çok güzel bir karar aldıklarını belirterek, “Savcının mütalaası da aynı şekildeydi. Kesinlikle indirim sebebi uygulanmadı. Sanığın vermiş olduğu mektup kan dondurucuydu. Kadın cinayetleri için güzel ve emsal bir karar. Yargının tecelli ettiği bugün açıktır. Umarım kadın cinayetleri son bulur" dedi.

Avukat Yaren Erdem ise sanığın cinayetten önce ayetlerle ilgili araştırmalar yaptığına dikkat çekerek, “Sanığın olay yerine daha önceden keşiflere gittiğini gördük. Mahkemenin verdiği kararın emsal bir karar olacağını düşünüyoruz. İnşallah bir daha böyle şeylerle karşılaşmayız" diye konuştu.

CİNAYET ÖNCESİ GOOGLE ARAMALARI

Sanık Anıl Karaman'ın, cinayet öncesinde arama motoru Google'da 'Öldürmek hakkında ayet', 'Demi mesfuh', 'istiğfar', 'İbtihal: Halktan alâkayı keserek Allah'a niyazda bulunmak' kelimelerini arattığı ortaya çıktı.

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Sanığın 'Demi mesfuh' şeklinde internet üzerinden arama yaptığı, boğazlama işlemi, kimlerin boğazladığı hayvanın eti yenir veya yenmez şeklinde butonların çıktığı belirtildi. Sanığın 'Öldürmek hakkında ayet', ve 'Onları nerede yakalarsanız öldürün' şeklinde de arama yaptığının tespit edildiği ifade edildi.

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Sanığın ayrıca 18 Mart 2021 tarihinde mahkemeye gönderdiği dilekçede, 'Aklıma o vakit Neslihan Yılmaz'ı öldürme fikri ilk kez geldi', 'Edirne'deki işlerimi bitirdiğim vakit Antalya'ya odaklandım', 'Yolumun üzerinde av bayisi görünce girdim. Olayda kullandığım bıçağı oradan aldım' şeklinde cümleler kurduğu da belirtildi.

(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
cinayet antalya
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