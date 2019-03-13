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Boşanma aşamasında olduğu eşini pompalı tüfekle vurmaya kalktı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2019 18:25 | Son Güncelleme

Ankara’nın Kızılay ilçesinde bir mağazada çalışan kadını, boşanma aşamasında olduğu kocası pompalı tüfekle vurmaya kalktı.

Boşanma aşamasında olduğu eşini pompalı tüfekle vurmaya kalktı

Ankara’nın Kızılay ilçesinde bir mağazada çalışan kadını, boşanma aşamasında olduğu kocası pompalı tüfekle vurmaya kalktı. Kadın canını zor kurtarırken kocası kıskıvrak yakalandı.

Olay, Ankara’nın en kalabalık ve yoğun bölgelerinden biri olan Kızılay Meşrutiyet Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşiyle boşanma aşamasında olan Şenol A. isimli şahıs eşi Bahar A.’nın çalıştığı mağazaya geldi. Burada eşini dışarı çağırıp bir süre konuşan saldırgan aralarında anlaşmazlık çıkınca karısına pompalı tüfek çekti. Silahı doğrulttuğu esnada kalabalığa doğru kaçan Bahar A. canını zor kurtardı.

Arkasından gelen taksici Kerem E. ise pompalı saldırgana engel olduğunu ve işlenecek bir cinayeti durdurduğunu iddia etti. Planını uygulayamayan Şenol A. taksici arkadaşına kaçmayı teklif etti, ancak taksici kendisiyle kaçmayacağını söyledi. Bunu üzerine saldırgan, elindeki pompalı tüfeği taksinin içerisine atarak kaçtı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çapta araştırma başlattı. Saldırgan, Ulus’ta bulunan Çankırı Caddesi çıkışında Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Pompalı tüfekli saldırganın daha önce hapis yattığı ve içeriden yeni çıktığı öğrenildi. Taksi şoförü Kerem E. olay yerinde bulunan silahla Emniyete götürülerek ifadesi alındı. Pompalı saldırganın ise bu tip bir olayı daha önce de yaptığı ve eşini korkutmak amaçlı böyle bir girişimde bulunduğunu söylediği öğrenildi.

Boşanma aşamasında olduğu eşini pompalı tüfekle vurmaya kalktı

Boşanma aşamasında olduğu eşini pompalı tüfekle vurmaya kalktı

Boşanma aşamasında olduğu eşini pompalı tüfekle vurmaya kalktı

Boşanma aşamasında olduğu eşini pompalı tüfekle vurmaya kalktı

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