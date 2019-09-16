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Boşanma aşamasında olduğu kadını sokakta bıçakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2019 19:18 | Son Güncelleme

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, yolda yürürken karşılaştığı boşanma aşamasındaki eşi Tolga Ç.

Boşanma aşamasında olduğu kadını sokakta bıçakladı

LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, yolda yürürken karşılaştığı boşanma aşamasındaki eşi Tolga Ç. (33) tarafından çıkan tartışmada göğsünden ve bacaklarından bıçaklanan Elif Ç. (31) ağır yaralandı. Elif Ç., hastanede tedaviye alınırken, kısa süre sonra yakalanan Tolga Ç. mahkemece tutuklandı.
Olay, dün akşam saatlerinde, Lüleburgaz'ın Gündoğdu Mahallesi Namazgah Sokak'ta meydana geldi. 2 çocuk sahibi Elif Ç., boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşi Tolga Ç. ile sokakta karşılaşınca ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşünce Tolga Ç., yanındaki bıçakla eşini göğüs ve bacaklarından yaraladı. Elif Ç. kanlar içinde yere yığılırken, Tolga Ç. ise olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Elif Ç. ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Elif Ç., daha sonra Kırklareli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis ekipleri kaçan Tolga Ç.'yi olaydan kısa süre sonra suç aleti bıçakla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Tolga Ç., çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

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Boşanma aşamasında olduğu kadını sokakta bıçakladı

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