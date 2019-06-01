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Boşanma aşamasında olduğu kocasını 3 yerinden bıçakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2019 21:32 | Son Güncelleme

Samsun’da bir kadın, boşanma aşamasında olduğu kocasını ekmek bıçağıyla 3 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.Olay, İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi Dr.

Boşanma aşamasında olduğu kocasını 3 yerinden bıçakladı

Samsun’da bir kadın, boşanma aşamasında olduğu kocasını ekmek bıçağıyla 3 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.
Olay, İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi Dr. Kamil Caddesi’nde bulunan bir erkek kuaföründe saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşanma aşamasında olan Selim K. (31) ve Kübra K. (30) yaptıkları telefon görüşmesinde tartıştı. Telefon görüşmesinin ardından Kübra K. çantasına ekmek bıçağı ve taş koyarak Selim K.’nin çalıştığı erkek kuaförüne gitti. Burada bir süre Selim K. ile tartışan Kübra K. önce çantasından çıkardığı taşı kuaförün camına attı ve sonra ise yine çantasından çıkardığı ekmek bıçağıyla Selim K.’yi 3 yerinden ağır yaraladı.
Ağır yaralanan Selim K. olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerinden kaçmaya çalışan Kübra K. ise kısa sürede ekiplerce suç aletiyle birlikte yakalandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Boşanma aşamasında olduğu kocasını 3 yerinden bıçakladı

Boşanma aşamasında olduğu kocasını 3 yerinden bıçakladı

Boşanma aşamasında olduğu kocasını 3 yerinden bıçakladı

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