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  4. Boşanma aşamasındaki çiftin yakınları birbirine girdi: 11 yaralı

Boşanma aşamasındaki çiftin yakınları birbirine girdi: 11 yaralı

11.02.2021 19:32 | Son Güncelleme:
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Kırklareli’nde boşanma aşamasında olan çiftin yakınları arasında adliye çıkışı kavga çıktı.

Kırklareli’nde boşanma aşamasında olan çiftin yakınları arasında adliye çıkışı kavga çıktı. Silahlı, taşlı ve bıçaklı kavgada 11 kişi yaralandı.
Olay, Kırklareli Adliyesi önünde meydana geldi. Mahkeme çıkışı boşanma aşamasında olan çiftin yakınları arasında silahların, bıçakların, taşların ve sopaların da kullanıldığı kavga çıktı. Kavgada 11 kişi yaralanırken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Yaralılar Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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