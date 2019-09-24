BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞE CİNSEL SALDIRI DAVASINDA BERAAT KARARI

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) BAŞAKŞEHİR'de geçen yıl boşanma aşamasındaki eşi Merve .T.’ye (32) cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan E.T'nin. (32) kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatine karar verildi. Merve T. davanın ardından yaptığı açıklamada her geçen gün kadına karşı cinayet ve şiddetin arttığını belirterek, “Sanıklara böyle beraat kararı verilmeye devam edildiği sürece maalesef biz bunların önünü alamayacağız. Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

"SANIĞIN EN AĞIR CEZAYI ALMASINI TALEP EDİYORUM"

Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık E.T. ve müşteki Merve T. ile taraf avukatları hazır bulundu. Merve T. şikâyetinin devam ettiğini belirterek, “Aylarca sığınma evinde kaldım. Çocuğum psikolojik tedavi görüyor. Sanığın en ağır cezayı almasını talep ediyorum" dedi.

SANIK BERAATİNİ İSTEDİ

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın atılı suçu işlediğinin sabit olduğunun anlaşıldığını belirterek, “Cinsel saldırıö suçundan 12 yıldan az olmamak üzere cezalandırılmasını talep etti. Sanık E.T., “Ben suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatime karar verilsin" diye konuştu.