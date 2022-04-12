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Boşanma aşamasındaki eşi, hayatını kâbusa çevirdi! "Bu adam beni öldürecek"

12.04.2022 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seferihisar'da, boşanma aşamasındaki eşini, çocuklarının gözleri önünde döverek hastanelik eden Murat Tayoğlu'nun cezası belli oldu. Yalancı şahitlerle 2 indirim birden alan Tayoğlu, 36 gün kaldığı cezaevinden tahliye edildi. Hayatı kâbusa dönen Irmak Tayoğlu ise karara isyan etti. Sürekli ölüm tehdidi içerek mesajlar aldığını belirten Irmak Tayoğlu, "Ceza alması için ölmem mi gerekiyor?" dedi.

Boşanma aşamasındaki eşi, hayatını kâbusa çevirdi! "Bu adam beni öldürecek"

Boşanmak üzere olduğu eşini çocuklarının önünde döverek hastanelik eden Murat Tayoğlu yalancı şahitlerle 2 indirim birden aldı. Sürekli tehdit mesajları aldığını söyleyen Irmak Tayoğlu ise, “Ceza alması için illa benim ölmem mi gerekiyor” diyerek isyan etti.

Boşanma aşamasındaki eşi Irmak Kıvrak Tayoğlu'nu 3 çocuğunun gözleri önünde döverek hastanelik eden Murat Tayoğlu'na, hem 'iyi hal' hem de 'haksız tahrik' indirimi uygulanarak 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezası verildi. Hakkında 'tehdit', 'hakaret', 'mala zarar verme', 'eşini kasten nitelikli yaralama' suçlarından 13 yıla kadar hapis istemiyle Seferihisar Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Murat Tayoğlu cezaevinde sadece 36 gün kaldıktan sonra tahliye edildi.

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Davanın 2'nci duruşmasında tahliye edilen kocasına verilen ceza indirimine isyan eden Irmak Kıvrak Tayoğlu, karar sonrası açıklama yaptı.

Talihsiz kadın "Bu adam beni öldürecek. Polis tarafından aranan bir suçlu benim apartmanda oturuyormuş. 'O adam seni indirecek' diye tehdit mesajı bile attı. 3. sayfa haberlerine konu olmak istemiyorum, hala bu adamın soy adını taşıyorum. Bizim boşanma mahkememiz haziranda. Kurtarın beni bu adamdan. 3 çocuğumla annemin bir göz odasına sığındım, korkuyorum' dedi.

"KURTARIN BENİ BU ADAMDAN

39 yaşındaki Irmak Kıvrak Tayoğlu, yaptığı açıklamada, "Ceza alması için illa beni öldürmesi mi gerekiyor. Bu kadar basit bir ceza ile kurtulan bu adam beni yine tehdit edecek yine kapıma dayanacak. Beni öldürürse bu cezayı indirenler ne diyecek merak ediyorum. Her gün gazete ve televizyonlarda görmeye alışık olduğumuz kadına şiddet ve kadın cinayeti haberlerine konu olmak istemiyorum. Kurtarın beni bu adamdan. Yeni bir hayat istiyorum" diye konuştu.

YENİDEN SORUSTURMA AÇILDI

Murat Tayoğlu hakkında daha önce de karısı Irmak'ı darp ettiği için 2 kez soruşturma ve kovuşturma dosyaları açıldığı, bu olaylarda da "Beni tahrik etti ve darp ettim "diye savunma yaptığı ortaya çıktı. Ayrıca karısına karşı kullandığı ruhsatsız silah nedeni ile ceza aldığı öğrenildi. 9 yaşındaki oğlunu kameralar önünde döven ve hastane raporları ile hakkında kamu davası açılan Murat Tayoğlu'nun, kamera ve hastane raporlarına rağmen iftira diye savunma yaptığı da ortaya çıktı. Tüm bu olaylar sonrasında ise Murat Tayoğlu hakkında yeniden soruşturma açıldı.

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Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet
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