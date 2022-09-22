HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Boşanma aşamasındaki eşi, hayatını zindana çevirdi! 'Sokaklarda kalmak istemiyorum'

Boşanma aşamasındaki eşi, hayatını zindana çevirdi! 'Sokaklarda kalmak istemiyorum'

22.09.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da Ö.F.D. (39) boşanma aşamasındaki eşi Deniz D.'nin (41) hayatını zindana çevirdi. Deniz D., daha önce oğluyla yaşadığı evin elektrik, su ve doğal gazını kestirdiğini iddia ettiği Ö.F.D.’nin bu kez de kendilerini evden atmak için tahliye davası açtığını söyledi. Deniz D., "Evimizi ağabeyinin üzerine devredip elektrik ve suyumuzu kestirmişti. Şimdi ağabeyi ile kira sözleşmesi imzalayıp evi boşaltmam için tahliye davası açmış. Oğlumla sokaklarda kalmak istemiyorum” diyerek yardım istedi.

Boşanma aşamasındaki eşi, hayatını zindana çevirdi! 'Sokaklarda kalmak istemiyorum'

Deniz D. ve Ö.F.D., 2010’da tanışıp 2015’te evlendi. Bir süre sonra iddiaya göre Ö.F.D., eşine şiddet uygulamaya başladı. Çiftin 2017’de bir erkek çocuğu dünyaya geldi. 2018’de Ö.F.D. işten eve geldiği bir gün tartıştığı Deniz D.’yi darbetti. Genç kadının çığlıklarını duyan komşuları durumu polise haber verdi. Şikayetçi olan Deniz. D., ardından boşanma davası açsa da çift kısa süre sonra barıştı ve davayı geri çekti. Buna rağmen çiftin arası yine bozulunca Ö.F.D. evi terk etti. Deniz D. ise evi terk eden eşine yeniden boşanma davası açtı.

d2e88cad9ddbe0189acd36d8f458b119

BOŞANMA DAVASI AÇTI, KARANLIKTA KALDI

Deniz D.’nin boşanma davası açtığını duyan Ö.F.D., şubat ayında eşinin ve çocuğunun yaşadığı evin elektrik, su ve doğal gazını kestirdi. Bu arada Ö.F.D, ölen babası üzerine olan evdeki miras hakkını ağabeyine devretti. Deniz D. ise boşanma davasında düğünde takılan altınları satıp aldıklarını iddia ettiği evin, aboneliklerini kendi üzerine alamadı. Şikayet üzerine mahkeme kararı ile elektrik, su ve doğal gazı tekrar açıldı.

5cb37151507fa3101d2cf25f568f81bb

EVDEN ÇIKARMAK İÇİN KİRACI TEZGAHI KURMUŞ

Çiftin boşanma davası devam ederken iddiaya göre Ö.F.D., eşi ile oğlunun oturduğu evin sahibi ağabeyi ile aralarında kira sözleşmesi yaptı. Ardından da evin tahliye edilip, kendine teslim edilmesi için dava açtı. Tahliyesi istenen Deniz D., sokakta kalmak istemediğini söyledi. Çekişmeli boşanma davalarının hale devam ettiğini anlatan Deniz D. "Bu dava bizi evden çıkarmak için planlanan bir tezgahtır. Evi tahliye etmem için harç bile yatırmış. Şimdilik hakime hanımın verdiği ara kararla icra durduruldu. Ona teşekkür ediyorum. Ama dava sonuçlanmadı. Bu süreçte arabaları da akrabasının ve arkadaşının üzerine satışını yapmış. Beni mağdur etmek için her şeyi yapıyor. Adalet istiyorum, lütfen yardım edin” diye konuştu.

eb794403bd58fb1ed02ec7110c4c5724

Ö.F.D. ise Deniz D.’nin iddialarıyla ilgili konuşmak istemediğini söyledi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kızın çizdiği resimler bulundu! Her detayı iğrenç! 2 akrabası...Genç kızın çizdiği resimler bulundu! Her detayı iğrenç! 2 akrabası...
Dünyayı sarsan tehdide kışkırtıcı yanıt!Dünyayı sarsan tehdide kışkırtıcı yanıt!
Esnaf kapı önünde kuyruk oldu! 5 milyon dolar buhar olduEsnaf kapı önünde kuyruk oldu! 5 milyon dolar buhar oldu
Anahtar Kelimeler:
Adana boşanma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kırmızı et ve süt fiyatlarına yeniden zam!

Kırmızı et ve süt fiyatlarına yeniden zam!

Ateşli sahnelerden sonra yataktaki o sahne gündem oldu! "Gereksiz olmuş"

Ateşli sahnelerden sonra yataktaki o sahne gündem oldu! "Gereksiz olmuş"

Erdoğan'ın gösterdiği fotoğraf Miçotakis'i rahatsız etti

Erdoğan'ın gösterdiği fotoğraf Miçotakis'i rahatsız etti

İndirim müjdesi geldi! Gençler ucuza alacak

İndirim müjdesi geldi! Gençler ucuza alacak

AK Parti'de böyle bir niyet yok! Herkes bu iddiayı konuşuyordu

AK Parti'de böyle bir niyet yok! Herkes bu iddiayı konuşuyordu

Ölüm okulda geldi! 12 yaşındaki çocuğun kahreden sonu

Ölüm okulda geldi! 12 yaşındaki çocuğun kahreden sonu

İlginizi Çekebilir

Damat ve gelinin hareketi konukları şaşkına çevirdi

Damat ve gelinin hareketi konukları şaşkına çevirdi

Çocukları bile bile zehirliyorlar! Özel olarak tasarlandı

Çocukları bile bile zehirliyorlar! Özel olarak tasarlandı

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

2022 yılı daha bitmedi! Kehanetleri yeniden gündem oldu

2022 yılı daha bitmedi! Kehanetleri yeniden gündem oldu

Evlilik yıldönümlerini kutladılar! 37 yıllık yaş farkı var ama...

Evlilik yıldönümlerini kutladılar! 37 yıllık yaş farkı var ama...

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.