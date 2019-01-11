Boşanma aşamasındaki eşi ile kayınvalidesini av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde, Ümit G. (38), boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşi Sibel G. (30) ile kayınvalidesi Fatma Özdemir'i (55) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde Battalgazi ilçesi Kemerköprü Mahallesi'nde meydana geldi. 2 yıllık evli olan Ümit ile Sibel G. çifti arasında, iddiaya göre bir süre önce şiddetli geçimsizlik başladı. Bunun üzerine boşanma kararı alan Sibel G., babasının evine yerleşti. İddiaya göre, bu akşam eşiyle konuşmak için kayınvalidesinin evine giden Ümit G. ile eşi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ümit G., dışarı çıkıp otomobilindeki av tüfeğiyle yeniden döndüğü evde eşi Sibel G. ile kayınvalidesi Fatma Özdemir'e ateş açarak kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarıyla eve gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan anne ve kızının Acil Servis'te yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Anne ile kızın cesetleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayın ardından kaçan Ümit G., ise jandarma ve polis ekiplerinin bir saat süren çalışmasının ardından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

