HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Boşanma aşamasındaki eşi tarafından dambıl ile öldürüldü

Boşanma aşamasındaki eşi tarafından dambıl ile öldürüldü

22.02.2021 12:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pendik’te eşiyle boşanma aşamasında olan şahıs, tartıştığı 3 çocuk annesi eşinin kafasını dambıl ile ezerek öldürdü.

Pendik’te eşiyle boşanma aşamasında olan şahıs, tartıştığı 3 çocuk annesi eşinin kafasını dambıl ile ezerek öldürdü. Saldırgan koca daha sonra polise giderek telsim oldu.

Olay Pendik Çamlık Mahallesinde sabah saatlerinde yaşandı. İddiaya göre Erol Yenisu adlı şahıs şehir dışından Pendik’te yaşayan eşi Hanife Yenisu’nun yanına geldi. Hakkında uzlaştırma kararı olan şahıs çocuklar evde olmadığı esnada eşiyle tartışmaya başladı. Şahıs tartışma esnasında evde bulunan dambıl diye tabir edilen spor aleti ile karısının kafasını ezerek öldürdü. Şahıs daha sonra polise giderek teslim oldu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Boşanıyorlar! Boşanıyorlar!
Türk SİHA'larıyla ilgili önemli gelişmeTürk SİHA'larıyla ilgili önemli gelişme
Fibabanka müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?Fibabanka müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?
1/

En Çok Okunan Haberler

Bir ilde mutant virüs vakaları yüzde 50'yi geçti

Bir ilde mutant virüs vakaları yüzde 50'yi geçti

ABD, Tahran'la iletişime geçti

ABD, Tahran'la iletişime geçti

İbo'nun genç sevgilisi paylaştı!

İbo'nun genç sevgilisi paylaştı!

Erman Toroğlu'ndan maç sonu olay sözler!

Erman Toroğlu'ndan maç sonu olay sözler!

Salgının bitiş tarihiyle ilgili DSÖ'den flaş açıklama

Salgının bitiş tarihiyle ilgili DSÖ'den flaş açıklama

Karadeniz için 'bölgesel karantina' ve '15 günlük tam kapanma' önerisi

Karadeniz için 'bölgesel karantina' ve '15 günlük tam kapanma' önerisi

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Polisi görünce, kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı

Polisi görünce, kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Şoke eden görüntü! Bir anda soyunup çırılçıplak koştu

Şoke eden görüntü! Bir anda soyunup çırılçıplak koştu

T.C. kimlik numaranızı nasıl ezberliyorsunuz?

T.C. kimlik numaranızı nasıl ezberliyorsunuz?

Süt banyosu ve dönerle dansın ardından skandal bir görüntü daha!

Süt banyosu ve dönerle dansın ardından skandal bir görüntü daha!

Diğer Haberler

Pendik şoke eden olay: 16 yaşındaki genç kız silahla intihara teşebbüs etti

16 yaşındaki kızın yaptıkları mahalleyi dehşete düşürdü

Sultangazi'yi karıştıran iddia: Boğazına bıçak dayadığı kızı kaçırmaya çalıştı

İlçe karıştı: Boğazına bıçak dayadığı kızı kaçırmaya çalıştı

Çetenin içinde polis de var! Evlendirme vaadiyle dolandırmışlar

Çetenin içinde polis de var! Evlendirme vaadiyle dolandırmışlar

HDP’li Dirayet Dilan Taşdemir'i Gara’da gördüğünü söyleyen teröristin ifadesi ortaya çıktı

HDP'li vekili Gara’da gördüğünü söyleyen teröristin ifadesi ortaya çıktı

Son Dakika: Erol Mütercimler hakim karşısında! İmam hatip mezunlarına yönelik sözleri olay olmuştu

Erol Mütercimler hakim karşısında!

'Navigasyon' korkusu mahalleliyi isyan ettirdi! 'Camiye bile gidemiyoruz'

'Navigasyon' korkusu isyan ettirdi! 'Camiye bile gidemiyoruz'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.