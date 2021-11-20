Boşanma aşamasındaki eşi ve çocuklarına dehşeti yaşatmıştı! Eve silahlı baskında yeni gelişme

Dün akşam saatlerinde Battalgazi ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi İmamoğlu Sokak’ta meydana gelen olayda, eşi Ç.U.’nun yaşadığı ikamete silahlı baskın düzenleyen Hamza U. havaya iki el ateş açtıktan sonra çıktığı çatıda izini kaybettirmişti. Binadaki kadın ve 2 çocuğu ise tahliye edilerek polis merkezine götürülmüştü.

YAKALANDI

Hamza U.’nun yakalanması için çalışma başlatan ekipler şahsın gidebileceği değerlendirilen adreslere peş peşe operasyon düzenledi. Akşama doğru olayın gerçekleştiği İstiklal Mahallesi’nde yakalanan Hamza U. polis merkezine götürüldü.

Şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. (İHA)





