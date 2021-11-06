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Boşanma aşamasındaki eşine "Bu evden ölüm çıkacak" deyip sol göğsüne ateş etti

06.11.2021 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da iddiaya göre, boşanma aşamasındaki eşine, "İntihar edeceğim, bu evden ölüm çıkacak" diyen kadın, kendisini kilitlediği banyoda sol göğsüne tabancayla ateş etti. Ağır yaralanan kadın, özel bir hastaneye kaldırıldı.

Boşanma aşamasındaki eşine "Bu evden ölüm çıkacak" deyip sol göğsüne ateş etti

Olay, dün gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde meydana geldi. 2017 yılında dünyaevine giren kadın A. D. (45) ile B. D. (47), bir süre önce boşanma kararı aldı. Akşam saatlerinde eve gelen B. D, eşinin yatak odasında olduğunu ve kıyafetlerinin dağıtılmış olduğunu gördü. Barışmak istediğini söyleyen A. D., eşinden, "Bu şekilde mi barışacağız? Her yeri dağıtmışsın. Boşanma süreci devam ediyor." cevabını aldı.

"BU EVDEN ÖLÜM ÇIKACAK"

İddiaya göre, eşini odadan çıkaran kadın, evde bulunan ruhsatsız tabancayı aldı, "Ben intihar edeceğim. Bu evden ölüm çıkacak" dedi. Bu sözler üzerine B. D., kapıyı kırarak odaya girdi.

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BANYODA ATEŞ ETTİ

Bu kez kendini banyoya kilitleyen A. D'nin, tabancayla göğsüne bir el ateş ettiği ileri sürüldü. Banyo kapısını kıran B. D, eşini kanlar içinde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıkları kadını yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı. Hayati tehlikesi bulunan A. D.'nin tedavisi yoğun bakımda devam ederken, olay yerine giden polis ekipleri evde incelemelerde bulundu. B. D. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

(İHA)

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