HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Boşanma aşamasındaki eşine mesaj attıktan sonra intihar etti

Boşanma aşamasındaki eşine mesaj attıktan sonra intihar etti

11.07.2022 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maltepe’de dehşete düşüren bir olay yaşandı. M.Ç., boşanma aşamasında olduğu eşine intihar edeceğine dair mesajlar attı. Mesajları aldıktan sonra eşinin evine gelen kadın, eve giremeyince polisi aradı. Eve giren polis, eşine mesajlar atan M.Ç.'nin cansız bedeni ile karşılaştı. İşte olayın detayları!

Boşanma aşamasındaki eşine mesaj attıktan sonra intihar etti

Dehşete düşüren olay, Maltepe’de Fındıklı Mahallesinde dün yaşandı. Moto kuryelik yapan ve boşanma aşamasında olan M.Ç., iddiaya göre, eşine intihar edeceğine dair mesajlar attı. Aldığı mesajlar ile endişeye kapılan kadın, eşinin bulunduğu eve geldiğinde kapıyı açamadı.

AW666128_01

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çatı katta bulunan evin çatı kısmında bulunan girişinden eve girdiğinde M.Ç.'nin cansız bedeni ile karşılaştı.

M.Ç.’nin kendisi gibi moto kuryelik yapan arkadaşları da haberi alınca evinin önüne geldi.

AW666128_02

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından M.Ç.’nin cenazesi olay yerinden götürüldü. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Metroda iğrenç olay! Öfkeli kalabalık yabancı uyruklu kişi darp ettiMetroda iğrenç olay! Öfkeli kalabalık yabancı uyruklu kişi darp etti
Ekrem İmamoğlu'na canlı yayında sert tepki! "Keyfiniz yerinde"Ekrem İmamoğlu'na canlı yayında sert tepki! "Keyfiniz yerinde"
AK Parti, CHP'yi ziyaret etti! Görüşmeye bu tartışma damga vurduAK Parti, CHP'yi ziyaret etti! Görüşmeye bu tartışma damga vurdu
Anahtar Kelimeler:
İntihar Maltepe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

51 bin lira karşılıksız olarak veriliyor!

51 bin lira karşılıksız olarak veriliyor!

Yüksek kiralar mı neden oldu? Ev sahipleri davacı oluyor…

Yüksek kiralar mı neden oldu? Ev sahipleri davacı oluyor…

Sürat teknesi kayalıklara çarptı! Ünlü iş insanı Ünal Pala ve eşi Evrim Pala hayatını kaybetti

Sürat teknesi kayalıklara çarptı! Ünlü iş insanı Ünal Pala ve eşi Evrim Pala hayatını kaybetti

Ekrem İmamoğlu'na canlı yayında sert tepki! "Keyfiniz yerinde"

Ekrem İmamoğlu'na canlı yayında sert tepki! "Keyfiniz yerinde"

Gelen soru şaşkına çevirdi! "Kocamın her eşyayı yalama hastalığı var! Dışarıda utanıyorum"

Gelen soru şaşkına çevirdi! "Kocamın her eşyayı yalama hastalığı var! Dışarıda utanıyorum"

Hastaneye başvurular 5 kat arttı: 'Klima çarptı, üşüttüm' diyenler dikkat!

Hastaneye başvurular 5 kat arttı: 'Klima çarptı, üşüttüm' diyenler dikkat!

İlginizi Çekebilir

“Kendini örtmelisin” dediler ama dinlemedi! Bikinili pozuyla...

“Kendini örtmelisin” dediler ama dinlemedi! Bikinili pozuyla...

Genç sevgilisiyle tatilde! Kusursuz fiziğini sergiledi

Genç sevgilisiyle tatilde! Kusursuz fiziğini sergiledi

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Akılalmaz hırsızlık! Arabanın içinde çocuklar varken çaldı

Akılalmaz hırsızlık! Arabanın içinde çocuklar varken çaldı

Dehşeti yaşattı! Rastgele ateş açtı: 14 ölü...

Dehşeti yaşattı! Rastgele ateş açtı: 14 ölü...

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.