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Boşanma aşamasındaki eşine penceren kurşun yağdırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 02:58 | Son Güncelleme

Elazığ’da bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu karısını, pencereden ateş ederek ağır yaraladı.

Boşanma aşamasındaki eşine penceren kurşun yağdırdı

Olay, merkeze bağlı Sanayi Mahallesi Şamdan Sokakta bulunan 3 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, A. S., boşanma aşamasında olduğu Y. S.’nin (40) yaşadığı binaya geldi. Karısının içeride oturduğunu gören koca, pencerenden yanında getirdiği silahla defalarca ateş etti. Şüpheli koca kaçarken, kurşunların isabet ettiği kadın ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ silahlı saldırı

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