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  4. Boşanma aşamasındaki eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı! Dehşet anları kamerada

Boşanma aşamasındaki eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı! Dehşet anları kamerada

10.06.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. E.E. (35), velayet konusunda tartıştığı, boşanma aşamasındaki eşi M.E.'ye (25) tabancayla ateş açtı. Kadının koşarak kocasının silahlı saldırısından kurtulma anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kaçan E.E.'yi arıyor. İşte olayın detayları!

Boşanma aşamasındaki eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı! Dehşet anları kamerada

Dehşete düşüren olay, dün Özkum Caddesi’ndeki Sanat Sokağı’nda meydana geldi. E.E. ile boşanma aşamasında olduğu M.E., çocuklarının velayetini konuşmak için Sapanca Gölü kenarında buluştu. Çiftin konuşması, kısa sürede tartışmaya döndü.

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E.E., belinden çıkardığı tabancayla kadının bacaklarına doğru peş peşe ateş etti. Silahı görünce koşarak kaçan M.E., yara almazken, olay yerindeki esnaftan N.B. adlı kadın da yerden seken taşın yüzüne gelmesiyle yaralandı.

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N.B., kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Öte yandan M.E.'nin, eşinin silahlı saldırısından kurtulma anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Polis, olay yerinden kaçan E.E.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya silahlı saldırı
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