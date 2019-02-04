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Boşanma aşamasındaki eşini, 10 bıçak darbesiyle öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 04.02.2019 18:37 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde Tolga Göçer (28), boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşi Özlem Göçer'i (21) sokak ortasında 10 bıçak darbesiyle öldürdü.

Boşanma aşamasındaki eşini, 10 bıçak darbesiyle öldürdü

Oğuzhan KILIÇ- Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde Tolga Göçer (28), boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşi Özlem Göçer'i (21) sokak ortasında 10 bıçak darbesiyle öldürdü.
Olay, Dağçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Tolga Göçer, boşanma aşamasında olduğu eşi Özlem Göçer ile sokakta karşılaştı. Aralarında çıkan tartışmada Tolga Göçer, eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Tolga Göçer kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Özlem Göçer, ambulansla Doç.Dr.Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Göçer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yapılan ilk incelemede Özlem Göçer'in vücudunda 10 bıçak darbesi tespit edildi. Polis, kaçan Tolga Göçer'i yakalamak için çalışma başlattı.

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Boşanma aşamasındaki eşini, 10 bıçak darbesiyle öldürdüBoşanma aşamasındaki eşini, 10 bıçak darbesiyle öldürdüBoşanma aşamasındaki eşini, 10 bıçak darbesiyle öldürdü

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